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” دونا ” تعلن افتتاح نادٍ لتعليم الملاكمة بالرياض

” دونا ” تعلن افتتاح نادٍ لتعليم الملاكمة بالرياض
نواف السالم(صدى):

كشفت دونا الغامدي أول ملاكمة سعودية، والحاصلة على 4 ميداليات دولية في اللعبة، عن نيتها افتتاح نادٍ لتعليم الملاكمة، وذلك في مدينة الرياض خلال هذا العام.

وأوضحت ” دونا ” ، التي بدأت ممارسة الملاكمة أولا لغرض التخسيس، أن النادي الذي ترغب في افتتاحه سيكون مختصا في تدريب الملاكمة و ” كيك ‏بوكسنج ” .

وبدأت الغامدي عقب إنهاء دراستها الثانوية في التدريب على رياضة الملاكمة، وحصلت على 4 ميداليات، بعد أن بدأتها للتخسيس واستطاعت خلال 9 أشهر من ممارسة الملاكمة في الأردن، أن تنقص من وزنها 80 كيلو، بعد أن سبق وفشلت في محاولات خفض وزنها داخل المملكة.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 9 ساعات

فشلتي القبيلة

[ عدد التعليقات: 1405 ] نشر منذ 7 ساعات

شدي حيلك يابودي قارد ,,,

[ عدد التعليقات: 1303 ] نشر منذ 8 دقائق

وين اللي ماعندهم غير كذبة المجنسات والمجنسات
هذي غامدية من أعظم قبائل العرب والسعودية وغيرها كثير من بنات القبايل ممثلات ومطربات ويقدن السيارات ويمارسن حياتهن بكل أستقلالية

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