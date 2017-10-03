” دونا ” تعلن افتتاح نادٍ لتعليم الملاكمة بالرياض

نواف السالم(صدى):

كشفت دونا الغامدي أول ملاكمة سعودية، والحاصلة على 4 ميداليات دولية في اللعبة، عن نيتها افتتاح نادٍ لتعليم الملاكمة، وذلك في مدينة الرياض خلال هذا العام.

وأوضحت ” دونا ” ، التي بدأت ممارسة الملاكمة أولا لغرض التخسيس، أن النادي الذي ترغب في افتتاحه سيكون مختصا في تدريب الملاكمة و ” كيك ‏بوكسنج ” .

وبدأت الغامدي عقب إنهاء دراستها الثانوية في التدريب على رياضة الملاكمة، وحصلت على 4 ميداليات، بعد أن بدأتها للتخسيس واستطاعت خلال 9 أشهر من ممارسة الملاكمة في الأردن، أن تنقص من وزنها 80 كيلو، بعد أن سبق وفشلت في محاولات خفض وزنها داخل المملكة.