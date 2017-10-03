آيفون X يسبق الهواتف المنافسة بعامين ونصف

لندن(صدى):

صرح المحلل منيج تشى كو بشركة KGI للاستثمارات، أن منافسى أبل يتخلفون عن التطور الذى وصلت إليه الشركة نحو عامين ونصف، بفضل هاتف آيفون X ، رغم توقعات المحلل الشهير بأن الشركة لن تتمكن من إنتاج القدر الكافى من نسخ آيفون X، بسبب مشاكل فنية مع كاميرا ترويديبث، التى تستخدم بميزة Face ID لمسح وجوه المستخدمين.

ووفقا لتقرير موقع ” ديلى ميل ” البريطانية، خفضت شركة KGI أيضا تقديراتها بشأن شحنات آيفون X فى عام 2017 إلى عدد يتراوح بين 30-35 مليون وحدة، بسبب المشاكل التى تواجه الهاتف، بعد تقديراتها السابقة التى وصلت إلى 40 مليون وحدة فى وقت سابق.

ومع ذلك، حتى مع صعوبات الإنتاج الأولية، قال كو إن توقعات نمو الآيفون لعامى 2018-2019 لا تزال إيجابية، فأجهزة أندرويد تتخلف نحو عامين ونصف عن أبل عندما يتعلق الأمر بتجربة كاميرا ترويديبث الخاصة بها.

جدير بالذكر، أنه فى الأسبوع الماضى، قد تم تسريب المواصفات النهائية التى تم إغفالها بمؤتمر إطلاق هاتف آيفون X من دون قصد، إذ تم الكشف عن عمر البطارية، وحجم ذاكرة الوصول العشوائى وسرعة وحدة المعالجة المركزية بالهاتف.