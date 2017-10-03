جامعة يابانية تفسر سبب ارتباط النوم بالملل

طوكيو(صدى):

تمكن علماء من جامعة تسوكوبا في اليابان، من تفسير السبب الكامن وراء شعورنا بالنعاس عند الملل، حيث وجد الباحثون أن المنطقة نفسها المسؤولة عن ” شعورنا الجيد ” من الدماغ، والتي تساعدنا على التمتع بالطعام والجنس، تشارك في عملية إحساسنا بالنعاس.

وتجدر الإشارة إلى أنه بغض النظر عن حصولنا على ليلة نوم هانئة، فإن مركز المتعة في الدماغ يجعلنا نرغب بالنوم في حالة الملل.

وذكرت الدراسة أن النوم الناجم عن الملل ليس مختلفا عن النوم العادي، وكلاهما يمكن محاربتهما بالكافيين.