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جامعة يابانية تفسر سبب ارتباط النوم بالملل

جامعة يابانية تفسر سبب ارتباط النوم بالملل
طوكيو(صدى):

تمكن علماء من جامعة تسوكوبا في اليابان، من تفسير السبب الكامن وراء شعورنا بالنعاس عند الملل، حيث وجد الباحثون أن المنطقة نفسها المسؤولة عن ” شعورنا الجيد ” من الدماغ، والتي تساعدنا على التمتع بالطعام والجنس، تشارك في عملية إحساسنا بالنعاس.

وتجدر الإشارة إلى أنه بغض النظر عن حصولنا على ليلة نوم هانئة، فإن مركز المتعة في الدماغ يجعلنا نرغب بالنوم في حالة الملل.

وذكرت الدراسة أن النوم الناجم عن الملل ليس مختلفا عن النوم العادي، وكلاهما يمكن محاربتهما بالكافيين.

 


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16 تعليق

[ عدد التعليقات: 4968 ] نشر منذ 6 ساعات

بالعكس انا لا مليت او تعبت او رحت مسافه بعيده لا يمكن انام عنيده😁😊😣

[ عدد التعليقات: 14805 ] نشر منذ 5 ساعات

الله يبعد عنا وعنكم الملل والهموم والأحزان ويجعل أيامنا كلها فرحه وسعاده ❤️😍

[ عدد التعليقات: 19564 ] نشر منذ 5 ساعات

هههههههههههههههههه النوم نعمه من الله ومتى ما جاء حطيت راسي حتى في السياره واحط راسي ووكلها على الله

[ عدد التعليقات: 9504 ] نشر منذ 3 ساعات

اكيد بقضي يؤمي بالنووم اذا هؤ طفش ولاعندي شي اسؤيهه
النوم امتع شي حزتهاا ❤❤❤

[ عدد التعليقات: 4968 ] نشر منذ 2 ساعتين

شعورانك تتصنع الراحه وآنت متضايق يعور أكثر من الضيق نفسه ؛ الوتر فِي ساعات الليل المتأخرھ،، عطيہ من اللّہ ، فانحنوا لرب العباد و لو بركعہ..

[ عدد التعليقات: 1582 ] نشر منذ 2 ساعتين

مستحيل انام وانا طفشانه او متضايقه … هههههههههههههه زيك ياجنوبيه مااقدر انام ابداً 😩

[ عدد التعليقات: 4679 ] نشر منذ 4 دقائق

يــــقولــــون ألـــــنوم ســـــــــــــلطان .👑😊😁😍.

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