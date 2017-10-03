جامعة يابانية تفسر سبب ارتباط النوم بالملل
تمكن علماء من جامعة تسوكوبا في اليابان، من تفسير السبب الكامن وراء شعورنا بالنعاس عند الملل، حيث وجد الباحثون أن المنطقة نفسها المسؤولة عن ” شعورنا الجيد ” من الدماغ، والتي تساعدنا على التمتع بالطعام والجنس، تشارك في عملية إحساسنا بالنعاس.
وتجدر الإشارة إلى أنه بغض النظر عن حصولنا على ليلة نوم هانئة، فإن مركز المتعة في الدماغ يجعلنا نرغب بالنوم في حالة الملل.
وذكرت الدراسة أن النوم الناجم عن الملل ليس مختلفا عن النوم العادي، وكلاهما يمكن محاربتهما بالكافيين.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20449 ] نشر منذ 6 ساعات
الحمد لله
الملل هذه ماأعرفه
لاصرت مرررررره فاضي
دقيت ع خويي ابوجابر
وقلبناها لعب ع السوني🤗🤗🤗🤗
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4968 ] نشر منذ 6 ساعات
بالعكس انا لا مليت او تعبت او رحت مسافه بعيده لا يمكن انام عنيده😁😊😣
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9203 ] نشر منذ 5 ساعات
النوم مسكن لهمومي واحزاني،، 😢
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14805 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يبعد عنا وعنكم الملل والهموم والأحزان ويجعل أيامنا كلها فرحه وسعاده ❤️😍
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4968 ] نشر منذ 5 ساعات
اللهم آمين❤
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19564 ] نشر منذ 5 ساعات
هههههههههههههههههه النوم نعمه من الله ومتى ما جاء حطيت راسي حتى في السياره واحط راسي ووكلها على الله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19564 ] نشر منذ 5 ساعات
اما لو كان الفكر شغال فلا والله النوم يعاند
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9203 ] نشر منذ 4 ساعات
آمين يارب 🌸 دعواتك العامة ي دانه جميلة جعلها الله مقبوله للجميع
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19564 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههههه. وش عندك من هموم غير الخزنه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20449 ] نشر منذ 3 ساعات
انا اكبر همي
شلووووووون اكسب ثقة المحرومة
أربع سنواااات وأنا أتسائل
ماالذي يلزمني لكسب ثقتها🤔🤔🤔
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9203 ] نشر منذ 3 ساعات
اللي بالقلب ي نشعه مايعلمه الا ربنا،،
ولكن هذي الحياة يوم فرح 😹 ويوم ضيقة 😢
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9504 ] نشر منذ 3 ساعات
اكيد بقضي يؤمي بالنووم اذا هؤ طفش ولاعندي شي اسؤيهه
النوم امتع شي حزتهاا ❤❤❤
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4968 ] نشر منذ 2 ساعتين
شعورانك تتصنع الراحه وآنت متضايق يعور أكثر من الضيق نفسه ؛ الوتر فِي ساعات الليل المتأخرھ،، عطيہ من اللّہ ، فانحنوا لرب العباد و لو بركعہ..
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1582 ] نشر منذ 2 ساعتين
مستحيل انام وانا طفشانه او متضايقه … هههههههههههههه زيك ياجنوبيه مااقدر انام ابداً 😩
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4968 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه❤الله يعين😁
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4679 ] نشر منذ 4 دقائق
يــــقولــــون ألـــــنوم ســـــــــــــلطان .👑😊😁😍.