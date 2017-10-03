بحث أمريكي يحذر من استخدام العلاج بالطاقة
حذر المركز الأمريكي للطب التكميلي والصحة الاندماجية من استخدام العلاج بالطاقة كبديل للطب الحديث؛ لعدم ثبوت أي فعالية لهذا العلاج، بناء على مراجعات علمية منهجية عن استخدام الطاقة كعلاج نشرت في الأعوام 2007م و2008 م و 2009م، حسبما نقله نظيره في المملكة.
وخلصت الدراسة وفق ما ذُكر؛ إلى أن الأبحاث والدراسات والتقارير عن العلاج بالطاقة والتي تمت مراجعتها ذات جودة متدنية ولا يمكن البناء عليها، ونتائجها ضعيفة جدًا، حيث حذر المركز الأمريكي من استخدام هذا النوع من العلاج لعدم استناده لدليل علمي قاطع.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34925 ] نشر منذ يوم واحد
طيب الله لايحيجنا لعلاجاتكم ,, آمين ,,
مطــــــــر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2029 ] نشر منذ يوم واحد
هل هذا الكلام بناء على حقائق فعلية ام ان حلفائكم من كارتيلات انتاج الادوية تضررو من علاجات طبيعية اكثر جدوى وفاعلية مجرد سؤال برىء
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 832 ] نشر منذ 23 ساعة
الى الاخ مطــــــــر الاســـــــود الدراسات خلصت أن العلاج بالطاقة والتي تمت مراجعتها ذات جودة متدنية ولا يمكن البناء عليها !! العلاج بالطاقة والتي تمت مراجعتها ذات جودة متدنية بمعنى وجود جدوى لها ولكن ليست جيدة وعلى العموم كلامك صحيح حلفائهم من كارتيلات شركات انتاج الادوية تضررو من العلاجات الطبيعية وعلاجات الاعشاب الصينية والاسيوية كثيرا جدا ويتم تمويل أبحاث ودراسات كثيرة من شركات الادوية العالمية للتشكيك فى مصداقية العلاج بالطاقة والاعشاب بالعالم وان الادوية هى منتج اكثر جدوى وفاعلية من العلاجات الطبيعية وعلاجات الاعشاب .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19613 ] نشر منذ 12 دقيقة
طيب