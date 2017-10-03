بحث أمريكي يحذر من استخدام العلاج بالطاقة

نورة الشهري(صدى):

حذر المركز الأمريكي للطب التكميلي والصحة الاندماجية من استخدام العلاج بالطاقة كبديل للطب الحديث؛ لعدم ثبوت أي فعالية لهذا العلاج، بناء على مراجعات علمية منهجية عن استخدام الطاقة كعلاج نشرت في الأعوام 2007م و2008 م و 2009م، حسبما نقله نظيره في المملكة.

وخلصت الدراسة وفق ما ذُكر؛ إلى أن الأبحاث والدراسات والتقارير عن العلاج بالطاقة والتي تمت مراجعتها ذات جودة متدنية ولا يمكن البناء عليها، ونتائجها ضعيفة جدًا، حيث حذر المركز الأمريكي من استخدام هذا النوع من العلاج لعدم استناده لدليل علمي قاطع.