النيابة تحذر من تداول مقاطع أو صور تخاطب غريزة الأطفال
حذرت النيابة العامة من إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.
وأعادت النيابة العامة التذكير ببعض مواد نظام حماية الطفل المعمول به في المملكة خاصة فيما يتعلق بالمحظورات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20419 ] نشر منذ 11 دقيقة
طيب. الغزلنجيه الي يثيرون البنات باالكلمات الرنانه
والمقاطع المخله بالأداب
يرسل وقطع مثل وجهه ولا كلام مثير للغرائز
ويقول شوفي شوفي حسبي الله عليهم
شوفي وش يسوون
وهو مجرد ذئب يتصيد نقاط الضعف
هذا ليش ماتحذرون منه بعد🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20419 ] نشر منذ 11 دقيقة
وش الفرق بين من يتصيدون الأطفال
ومن يتصيدون محارم الناس (البنات)🤔