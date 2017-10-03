الحبس سنة لزوج السورية المعنفة زهراء صبحي

المنامة(صدى):

أصدرت المحكمة الصغرى في البحرين، حكما على البحريني المتهم بضرب زوجته السابقة زهراء صبحي، بحبسه سنة عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها.

كانت القضية مؤجلة للمرافعة اليوم، وعقب تقديمها حجزت المحكمة الدعوى للحكم وقضت بحبس المتهم سنة مع النفاذ، فيما كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة اعتراف طفلة زهراء المعنفة من مطلقها، بأن والدها كان يعتدي على أمها بالضرب وقد شاهدت الواقعة.