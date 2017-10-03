الحبس سنة لزوج السورية المعنفة زهراء صبحي
أصدرت المحكمة الصغرى في البحرين، حكما على البحريني المتهم بضرب زوجته السابقة زهراء صبحي، بحبسه سنة عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها.
كانت القضية مؤجلة للمرافعة اليوم، وعقب تقديمها حجزت المحكمة الدعوى للحكم وقضت بحبس المتهم سنة مع النفاذ، فيما كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة اعتراف طفلة زهراء المعنفة من مطلقها، بأن والدها كان يعتدي على أمها بالضرب وقد شاهدت الواقعة.
همس~[ عدد التعليقات: 637 ] نشر منذ 23 دقيقة
كل الضرب ذا وجزاته سنه بس ؛
هذا كان ناوي يقتلها لولا لطف الله فيها ؛؛
بس عجبتني سرعة الحكم على هالمفتري~
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 629 ] نشر منذ 14 دقيقة
بس بعد مافقع وجهها وكان قاصد يموتها وللحين بالمستشفى وامام عيالها والحكم سنه فقط والله ظلم اقل شيخمس سنوات اللهم انصر كل مظلوم