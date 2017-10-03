  • الثلاثاء 3

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. الحبس سنة لزوج السورية المعنفة زهراء صبحي

الحبس سنة لزوج السورية المعنفة زهراء صبحي

الحبس سنة لزوج السورية المعنفة زهراء صبحي
المنامة(صدى):

أصدرت المحكمة الصغرى في البحرين، حكما على البحريني المتهم بضرب زوجته السابقة زهراء صبحي، بحبسه سنة عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها.

كانت القضية مؤجلة للمرافعة اليوم، وعقب تقديمها حجزت المحكمة الدعوى للحكم وقضت بحبس المتهم سنة مع النفاذ، فيما كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة اعتراف طفلة زهراء المعنفة من مطلقها، بأن والدها كان يعتدي على أمها بالضرب وقد شاهدت الواقعة.


الوسوم:, , , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 637 ] نشر منذ 23 دقيقة

كل الضرب ذا وجزاته سنه بس ؛

هذا كان ناوي يقتلها لولا لطف الله فيها ؛؛

بس عجبتني سرعة الحكم على هالمفتري~

[ عدد التعليقات: 629 ] نشر منذ 14 دقيقة

بس بعد مافقع وجهها وكان قاصد يموتها وللحين بالمستشفى وامام عيالها والحكم سنه فقط والله ظلم اقل شيخمس سنوات اللهم انصر كل مظلوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *