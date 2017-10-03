دراسة: استخدام عقار ” ستاتين ” المخفض للكوليسترول

أماني الغامدي(صدى):

توصل فريق من الباحثين إلى أن الأشخاص الذين يتناولون عقار ” ستاتين ” المخفض للكوليسترول لمنع مخاطر الإصابة بأمراض القلب، تتراجع أيضا بينهم فرص الإصابة بالمكورات العنقودية الذهبية، وهى عدوى خطيرة فى مجرى الدم.

وأظهرت الدراسة – التي نشرت في عدد أكتوبر من مجلة (كلينيك بروسيدينجس) – أن المرضى الذين يستخدمون عقار ” ستاتين ” تتراجع بينهم المخاطر بنسبة 27% ببكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، مقارنة بأولئك الذين لا يتناولون هذا العقار.

ويستخدم عقار ” ستاتين ” بين كبار السن الذين يعانون من حالات مزمنة مثل مرض السكر، والكلى، وأمراض الكبد، لخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة بينهم خشية تعرضهم لأمراض القلب.

ووجد الباحثون أن خطر الإصابة ببكتيريا المكورات العنقودية الذهبية المكتسبة قد انخفض مع الجرعات المرتفعة من عقار ” ستاتين ” ، خاصة بين المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى و السكر المزمنة.

وقال الدكتور جيسبر سميت الباحث في أقسام علم الأحياء الدقيقة السريرية والمعدية ” تشير نتائجنا إلى أن الستاتينات قد يكون لها مكانة هامة في الوقاية من عدوى مجرى الدم الناجم عن المكورات العنقودية الذهبية، والتي من شأنها أن تحمل آثارا هامة على الصحة العامة والصحة العامة ” .