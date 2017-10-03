مي كساب تطرح ألبوم ” أنا لسه هنا “

القاهرة(صدى):

تستعد المطربة والفنانة المصرية مي كساب لطرح ألبومها الغنائي الجديد بعنوان ” أنا لسه هنا ” إلى جانب مشاركتها في مسرحية كوميدية تعرض على خشبة المسرح القومي عنوانها ” اضحك لما تموت ” .

وقالت مي، انتهيت من تسجيل أغنيات الألبوم ويضم 11 أغنية وأنتظر الوقت المناسب لطرحه، لافتة إلى أن السوق الغنائي أصبح صعبا للغاية بسبب ضعف الإنتاج وقيام أغلب المطربين بإنتاج ألبوماتهم بأنفسهم.

وحول النقد الذي واجهته عبر السوشيال ميديا ضد أغنيتها السابقة بعنوان ” خسي يا حرمة ” وصفتها بأنها أغنية كوميدية درامية ولها رسالة موجهة لفئة معينة من النساء.