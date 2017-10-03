دراسة: مشاركة الرجل في الأعمال المنزلية تجعله سعيدا
كشفت دراسة اجتماعية أجراها باحثون من جامعة ” كامبريدج ” البريطانية أن الرجال الذين يشاركون زوجاتهم في الأعمال المنزلية من كي الملابس وتلميع الأثاث والأرضيات، هم أكثر سعادة من أقرانهم من الرجال الذي يحجمون عن إنجاز هذه المهام.
وأرجع الباحثون السبب في ذلك إلى شعور الأزواج بالسعادة لتخفيف الأعمال المنزلية عن كاهل شريكة حياتهم، مما يجعلهم يستمرون في إنجاز هذه المهام، بل والحرص على أدائها على أكمل وجه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20419 ] نشر منذ 4 ساعات
الدراسة هذي قطع رزق للشغالات
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19536 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19536 ] نشر منذ 4 ساعات
شكل المعلق حماده دارس عندكم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19536 ] نشر منذ 4 ساعات
ياليت تأخذون حماده معكم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34843 ] نشر منذ 4 ساعات
دراسه تصلح للغرب وليست للعرب ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 2728 ] نشر منذ 3 ساعات
أنا واحد كنت بعض الأوقات أغسل الصحون ( المواعين ) بالبيت !!
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بس لما كانت الوالدة رحمة الله عليها على قيد الحياة وكنت أسعد لهذا الشئ ..
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وكانت الوالدة رحمة الله عليها .. ما ترضى بهذا الشئ ..
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بس كنت أقنعها أن هذا يسعدني لما أقوم بمساعدتها .. فكانت تبتسم وتخليني براحتي ..
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رحمة الله عليها وعلى موتى المسلمين ..
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19536 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحم امك يارايق
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34843 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاك الله خير يا اخ راايق ,, ورحم الله والدتك ووالدينا اجمعين ,, آمين ,,
,, اعجبني تعليقك ايما اعجاب ,, بارك الله فيك ، لاهنت ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 2728 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يجزاك بألف خير ويرحم والدينك .. أختي لست محرومه ..
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ويرحم والدينك أخوي ابو محمد .. ولا هان من قال ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20419 ] نشر منذ 3 ساعات
وييييينك يحماده
اليوم إينتا حبيبي وصحبي🤗🤗🤗🤗🤗
همس~[ عدد التعليقات: 637 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يرحم امك ي رايق ؛
مشاركة الرجال ب اعمال البيت مو عيب ،
بالعكس شيء حلو وينعكس ع نفسية زوجته ؛
وبالتالي ع اسلوب تعاملها معه ~