دراسة: مشاركة الرجل في الأعمال المنزلية تجعله سعيدا

لندن(صدى):

كشفت دراسة اجتماعية أجراها باحثون من جامعة ” كامبريدج ” البريطانية أن الرجال الذين يشاركون زوجاتهم في الأعمال المنزلية من كي الملابس وتلميع الأثاث والأرضيات، هم أكثر سعادة من أقرانهم من الرجال الذي يحجمون عن إنجاز هذه المهام.

وأرجع الباحثون السبب في ذلك إلى شعور الأزواج بالسعادة لتخفيف الأعمال المنزلية عن كاهل شريكة حياتهم، مما يجعلهم يستمرون في إنجاز هذه المهام، بل والحرص على أدائها على أكمل وجه.