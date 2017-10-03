بالصور.. الكشف عن الشكل الجديد لـ ” هوندا أكورد 2018 “

طوكيو(صدى):

هوندا أكورد 2018 ستكون من أكثر سيارات السيدان متوسط الحجم شعبية، تماما كما كان الحال عليه دائمًا، والآن أصدرت صانعة السيارات اليابانية أسعارها الرسمية في الولايات المتحدة مع رفع أسعارها بسبب المزايا الجديدة التي حصلت عليها، وصحيح أن أسعارها في دول مجلس التعاون الخليجي لم يكشف عنها حتى الآن، إلا أننا نتوقع حصولها على زيادة مماثلة عند وصوها لأسواقنا قبل نهاية العام الجاري.

الأكورد الجديدة ليس لديها محرك 6 سلندر أو موديلات كوبيه، ونسختها LX الأقل تكلفة بمحرك تيربو 1.5 لتر 4 سلندر قوة 192 حصان و192 رطل-قدم من عزم الدوران بجير CVT سعرها 24,445$ (91,670 ريال) أي أن سعرها ارتفع بقدر 1,255$ (4,700 ريال) ما يعني أنها في السعودية ستبدأ بحدود 99,000 ريال، كما أنها تستهلك وقودًا بمتوسط 7.13 لتر عن كل 100 كيلومتر، وتأتي بمزايا قياسية مثل كاميرا للرؤية الخلفية المُحيطية، مصابيح أمامية LED نهارية، حزمة استشعار ومزايا مساعدة السائق مثل مثبت السرعة التكيفي والمصابيح العالية الإضاءة، نظام التحكم الأوتوماتيكي بالمكيف، إلغاء الضوضاء النشطة، وأكثر.

بالنسبة لموديل سبورت، فسيأتي بسعر 26,655$ (99,950 ريال)، وسيتاح بجير يدوي بست سرعات باستهلاك متوسط 7.84 لتر عن كل 100 كيلومتر، وآخر CVT متغير باستمرار متوسط استهلاكه 7.59 لتر عن كل 100 كيلومتر، هنالك مزايا إضافية متاحة في السيارة مثل مصابيح ضباب LED، نهايات كرومية للعادم، مفسد أمامي، مقود مُلتف بجلد فاخر، دواسات ألومنيومية، 12 وضعية لتعديل المقعد أوتوماتيكيا، نظام صوتي مُحدّث، شاشة لمسية محدثة 8 إنش تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وأكثر.

أما بالنسبة لنسخة EX، فبالجير CVT سعرها 28,345$ (106,300 ريال)، بينما سعر نسخة EX-L بالجير CVT تكلّف 30,845$ (115,670 ريال)، هنالك مزايا أخرى إضافية بها مثل مراقبة البقعة العمياء ومراقبة مرور المشاه وفتحة سقف ومزيد من الكروم للشبكة الأمامية، مرايا جانبية قابلة للتدفئة أوتوماتيكيا، وأكثر، إلا أن إضافة نظام ملاحة سيرفع سعر السيارة إلى 31,845$ (119,400 ريال)، مع استهلاك للوقود متوسطه 7.13 لتر لكل 100 كيلومتر، أما بالنسبة لموديل تورينج الأعلى تكلفة بجير CVT فسعره 34,675$ (130,000 ريال) ومتوسط استهلاكه 7.59 لتر لكل 100 كيلومتر، مع حصوله على عدة مزايا مثل النوابض التكيفيّة ومقاعد أمامية مبردة ونقطة واي فاي وشحن لاسلكي للهاتف والاتصالات قريبة المدى NFC، بوصلة، شاشة عرض رأسية، وأكثر.

يمكن للسائقين الحصول على محرك تيربو 2 لتر 4 سلندر بقوة 252 حصان و273 رطل-قدم من عزم الدوران متصل بجير يديو بست سرعات أو جير اوتوماتيكي بعشر سرعات، والسعر للسيارة في هذه الحالة سيبدأ من 31,185$ (116,950 ريال)، مع إتاحته في نسخة EX-L بسعر 33,845$ (126,920 ريال)، أما في نسخة تورينج فهو يرفع سعرها إلى 36,675$ (137,530 ريال).