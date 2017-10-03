تفاصيل حياة أصغر ” مأذونة ” في مصر

القاهرة(صدى):

وافقت محكمة الأسرة بمحافظة أسوان جنوب مصر على تعيين سيدة لشغل وظيفة مأذون شرعي، حيث اختارت سمر محمد بركة التي تبلغ من العمر 26 عاما وتقيم بقرية بنبان بحري مركز دراو محافظة أسوان للوظيفة.

وبهذا القرار تعد سمر أصغر مأذونة في مصر بعد اختيار أخريات أكبر منها سنناً وحصلت سمرعلى ليسانس الحقوق عام 2013، وتقدمت للوظيفة خلفا لعمها الذي توفي في نفس العام، وتنتظر استلام دفاتر الزواج وأحكامه حتى تمارس وظيفتها بالقرية.

وتقول سمر إنها سعدت كثيرا بقبولها واختيارها للمهمة الجديدة، مؤكدة أن شقيقها المحامي تنازل لها عن مكتبه للمحاماة ليكون مكتبا خاصا بها، تقوم من خلاله باستقبال الراغبين في عقد القران، وتوثيق أوراقهم بعد استلام الدفاتر الخاصة بذلك من المحكمة.

وأكدت سمر أنها قادرة على التوفيق بين عملها كمأذونة ومتطلبات منزلها كزوجة وأم لطفل وطفلة، مشيرة إلى أن عقد القران والزواج يتم في مناسبات موسمية بالصعيد وليس كل يوم.

وأضافت أن تشجيع زوجها ووالدها دفعها للعمل بتلك المهنة التي تطلب مجهودا جبارا حيث لا تقتصر على عقد القران وتوثيقه فقط، بل تمتد لتشمل الصلح بين الزوجين والتوفيق بين المتخاصمين المتنازعين من الأزواج، ومنعهم من الاستمرار في إجراءات الطلاق، والذهاب للمحكمة لتوثيق العقود .