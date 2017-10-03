تفاصيل حياة أصغر ” مأذونة ” في مصر
وافقت محكمة الأسرة بمحافظة أسوان جنوب مصر على تعيين سيدة لشغل وظيفة مأذون شرعي، حيث اختارت سمر محمد بركة التي تبلغ من العمر 26 عاما وتقيم بقرية بنبان بحري مركز دراو محافظة أسوان للوظيفة.
وبهذا القرار تعد سمر أصغر مأذونة في مصر بعد اختيار أخريات أكبر منها سنناً وحصلت سمرعلى ليسانس الحقوق عام 2013، وتقدمت للوظيفة خلفا لعمها الذي توفي في نفس العام، وتنتظر استلام دفاتر الزواج وأحكامه حتى تمارس وظيفتها بالقرية.
وتقول سمر إنها سعدت كثيرا بقبولها واختيارها للمهمة الجديدة، مؤكدة أن شقيقها المحامي تنازل لها عن مكتبه للمحاماة ليكون مكتبا خاصا بها، تقوم من خلاله باستقبال الراغبين في عقد القران، وتوثيق أوراقهم بعد استلام الدفاتر الخاصة بذلك من المحكمة.
وأكدت سمر أنها قادرة على التوفيق بين عملها كمأذونة ومتطلبات منزلها كزوجة وأم لطفل وطفلة، مشيرة إلى أن عقد القران والزواج يتم في مناسبات موسمية بالصعيد وليس كل يوم.
وأضافت أن تشجيع زوجها ووالدها دفعها للعمل بتلك المهنة التي تطلب مجهودا جبارا حيث لا تقتصر على عقد القران وتوثيقه فقط، بل تمتد لتشمل الصلح بين الزوجين والتوفيق بين المتخاصمين المتنازعين من الأزواج، ومنعهم من الاستمرار في إجراءات الطلاق، والذهاب للمحكمة لتوثيق العقود .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34858 ] نشر منذ 10 ساعات
هزلت وبانت عظامها ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19564 ] نشر منذ 10 ساعات
ايش يعني. ( مأذونه )
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34858 ] نشر منذ 9 ساعات
مأذونه او مأذون شرعي .. تعني انها تعقد قران العروسين ,,
,, هذا معناها يا اختنا لست محرومه ,, تصوري حرمه تعقد قران للعروسين ,, شي تهاويل ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4674 ] نشر منذ 9 ساعات
. . طــــــــــــــــــــــــ(•ิ‿•ิ)ـــــــــــــــــــــــيب . .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34858 ] نشر منذ 8 ساعات
السؤال اللي يجدع نفسه على طاولة المأذونه باالعرض والطول ، هو :
,, هل من المباح ان تعقدي عقد الزواج لنفسك ، ايتها المأذونه ؟؟
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4961 ] نشر منذ 7 ساعات
عجيبه حرمه عاد؟😁😊
همس~[ عدد التعليقات: 639 ] نشر منذ 6 ساعات
سمعت انهم بيسمحون للحريم يصيرون فتأءت عندنا 🙈~
يعنى تسير تسوي فتاوي ؛
ف ماهو غريب بكره يسير عندنا مأذونه مدري شيخة تسوي عقود الزواج ؛
الله يستر من الجاي ~
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14805 ] نشر منذ 3 ساعات
😆😆😆
وطني الحبيب[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 2 ساعتين
الماذون ليس من شروط صحة العقد سواء ماذون او ماذونة الماذون فقط للتوثيق امام الجهات الرسمية اي كتابته. فاذا كان هناك عقد قران لم يكتب اصلا فهذا لا يعني أنه زواح باطل اذا توفرت شروط وأركان النكاح وهي الولي وشاهدين وتسمية المهر والاشهار . الكتابة والتوثيق فقط لاثبات الحقوق . فاو كان هناك مجتمع بدائي مثلا فيكفي لاتمام الزواج ان يقول الولي زوجتك ابنتي بصداق قدره كذا ويقول الزوج قبلت ويكون في حضور شاهدين ويصبح زواج شرعيا صحيحا . عكس الزواج المسمى عرفي وهي ان تقول المراة زوجتك نفسي ويقول الرجل قبلت بدون شهود ولا ولي ولا اشهار فمثل هذا باطل حتى لوكتبه 20 ماذونا وكذلك ان يذهبا الى محامي هي وهو ويقولان له اكتب لنا عقد نكاح وتقول امام المحامي للرجل زجتك نفسي ويقول قبلت ويكتبلهما العقد وهو باطل شرعا حتى لوكان مكتوبا. وهاتين الاخيرتين منتشرة في مصر للاسف . اما الماذون فهو للتوثيق والتنظيم الرسمي فقط
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19564 ] نشر منذ 46 دقيقة
صدقت اخي وطني.
بس في ذا الزمان الواحد لازم يتوثق بيديه ورجليه واسنانه. لانهم صاروا يجحدون بعضهم. عني عينك