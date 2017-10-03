مي عز الدين تثير الجدل بصور من غرفة نومها

نورة الشهري(صدى):

أثارت الفنانة المصرية مي عزالدين، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها صور لها من داخل غرفة نومها على صفحتها الشخصية بتطبيق انستجرام .

حيث ألتقطت مي العديد من الصور ” السيلفي ” داخل غرفة نومها، وسعيها إلى إظهار رشاقتها وخصرها النحيل من خلال اختيار الملابس الضيقة.

ونشرت مي صورة جديدة لها من داخل غرفتها أيضاً، وكانت ترتدي تنورة حمراء وبلوزة سوداء تظهر نحول خصرها، مع نظارة شمسية، ولاقت اطلالتها اعجاب الآلاف من متابعيها.