سعيد العجل ضيف ” زوايا ” على ” الرسالة ” الليلة

نايف السالم(صدى):

يحل الليلة سعيد العجل، مدير تحرير ” صدى ” ضيفا، في برنامج ” زوايا ” ، والذي يقدمه الدكتور عبدالعزيز الزير، على قناة ” الرسالة ” .

ومن المقرر أن تحمل الحلقة عنوان ” أسواقنا بأيدي أجنبية ” ، ويتحدث خلالها مدير تحرير ” صدى ” عن الأيادي العاملة الأجنبية في أسواق المملكة.

ويتطرق ” العجل ” خلال البرنامج إلى الحديث عن ما يتحصله عليه الوافدين العرب والأجانب والمؤسسات الوهمية، وهو ما يهدر مليارات الريالات على الوطن والمواطن.

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