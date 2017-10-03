سعيد العجل ضيف ” زوايا ” على ” الرسالة ” الليلة
يحل الليلة سعيد العجل، مدير تحرير ” صدى ” ضيفا، في برنامج ” زوايا ” ، والذي يقدمه الدكتور عبدالعزيز الزير، على قناة ” الرسالة ” .
ومن المقرر أن تحمل الحلقة عنوان ” أسواقنا بأيدي أجنبية ” ، ويتحدث خلالها مدير تحرير ” صدى ” عن الأيادي العاملة الأجنبية في أسواق المملكة.
ويتطرق ” العجل ” خلال البرنامج إلى الحديث عن ما يتحصله عليه الوافدين العرب والأجانب والمؤسسات الوهمية، وهو ما يهدر مليارات الريالات على الوطن والمواطن.
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لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19536 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19536 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20413 ] نشر منذ 1 ساعة
والله اني مستعد للمداخلة
واطلع بلاوي العماله هذيلن كلهم
بس الآخوان مو عاجبهم كلامي
والأكتفاء باالمشاهدة
والصمت احسن شي🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20413 ] نشر منذ 23 دقيقة
ابو مشاري الأن ع قناة الرسالة😘😘😘