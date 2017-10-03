دراسة تكشف السن الأنسب لزواج أطول عمراً

أماني الغامدي(صدى):

قال فيليب كوهين، عالم الاجتماع بجامعة ميريلاند خلال تصريحات إعلامية ، أن النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و20 عامًا أكثر عرضة للطلاق.

وأكد فيليب ، أن مكتب العمل والبيانات أوضح من مسح المجتمع الأمريكي أن النساء اللاتي ينتظرن حتى سن السادسة والعشرين للزواج لديهن فرصة أفضل للبقاء متزوجات فترة أطول، أما النساء اللاتي يتزوجن للمرة الأولى وأعمارهن أكثر من 45 عاما فأكثر عرضة للإفلات من الطلاق أكثر من غيرهن.