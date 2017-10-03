دراسة تكشف السن الأنسب لزواج أطول عمراً
قال فيليب كوهين، عالم الاجتماع بجامعة ميريلاند خلال تصريحات إعلامية ، أن النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و20 عامًا أكثر عرضة للطلاق.
وأكد فيليب ، أن مكتب العمل والبيانات أوضح من مسح المجتمع الأمريكي أن النساء اللاتي ينتظرن حتى سن السادسة والعشرين للزواج لديهن فرصة أفضل للبقاء متزوجات فترة أطول، أما النساء اللاتي يتزوجن للمرة الأولى وأعمارهن أكثر من 45 عاما فأكثر عرضة للإفلات من الطلاق أكثر من غيرهن.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4945 ] نشر منذ 43 دقيقة
هههههه😊يحليلكم من عروسين☝😊😁والفستان لون والطرحه لون😁😁😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19529 ] نشر منذ 34 دقيقة
ههه يازينهم يجنون
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19529 ] نشر منذ 34 دقيقة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19529 ] نشر منذ 33 دقيقة
الطرحه عاره يا جنوبيه لاتحرجين الكهله
رااايق[ عدد التعليقات: 2725 ] نشر منذ 26 دقيقة
طـيـب …….
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4945 ] نشر منذ 14 دقيقة
هههههههه❤
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14798 ] نشر منذ 12 دقيقة
أكيد اللي تكون اعمارهم بين 15و 20 لسى صغار ومراهقين مو قد المسؤوليه خصوصاً في ذا الزمن الا من رحم الله 😊