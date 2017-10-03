بالفيديو.. سيارة مسرعة تدهس رجل وامرأة في شارع بالرياض
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أظهر تعرض رجل وامرأة لحادث دهس في شارع سلمان الفارسي بحي النهضة في الرياض.
وأظهر المقطع الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة، الرجل والمرأة أثناء محاولتهما عبور الطريق، إلا أن سيارة قادمة بسرعة اصطدمت بهما وطرحتهما أرضا، في مشهد مروع.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34834 ] نشر منذ 4 ساعات
ياستار سترك ,,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20413 ] نشر منذ 4 ساعات
الله المستعان
خط سريع وتمشي فيه برجولك
انت والحرمه
مايصير
سلامااات إن شاءالله
وانتبهو ثاني مره
في خطوط مشااااة
حاولو تمشون منها
ع الاقل قدامها مطب🤔
محمد[ عدد التعليقات: 2079 ] نشر منذ 3 ساعات
جسور المشاه ضروريه بس اهمال البلديات
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2273 ] نشر منذ 54 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون
Zezu[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله المستعان..مين يقطع شارع سلمان الفارسي صدقوني قطع طريق الملك فهد اسهل..من العالم اللي في حي النهضة..الله يصلح الحال..وكان
ابو يزن[ عدد التعليقات: 586 ] نشر منذ 22 دقيقة
كثير حريم يقطعون الشارع خاصة اذا صار شارع عام.تفكر ان بعضهم بيهدي مصيبه اذا قادة السياره وهي تفهي