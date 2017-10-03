بالفيديو.. سيارة مسرعة تدهس رجل وامرأة في شارع بالرياض

حمود العنزي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أظهر تعرض رجل وامرأة لحادث دهس في شارع سلمان الفارسي بحي النهضة في الرياض.

وأظهر المقطع الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة، الرجل والمرأة أثناء محاولتهما عبور الطريق، إلا أن سيارة قادمة بسرعة اصطدمت بهما وطرحتهما أرضا، في مشهد مروع.

