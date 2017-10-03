القبض على مكفر ناصر القصبي.. والمحامي يكشف التفاصيل
أعلن المحامي عبدالرحمن اللاحم، القبض على الشخص الذي كفر الفنان ناصر القصبي، وسبق أن صدر بحقه حكم قضائي بالسجن.
وأوضح اللاحم في تغريدة له على موقع “ تويتر ” ، أن المتهم سيُرحَّل إلى السجن، في حين لم يتطرق إلى اسم الشخص المقصود.
كانت محكمة الاستئناف بمنطقة عسير قد صدقت على الحكم الصادر عن محكمة محافظة أحد رفيدة بسجن الداعية سعيد بن فروة، وأخذ التعهد الشديد عليه؛ وذلك بعد إدانته بتلفظه وسبه وتشهيره بالفنان ناصر القصبي، واتهامه بـ ” الكفر والدياث ” .
وذكرت المحكمة أن الحكم أصبح نهائيًّا وواجب النفاذ؛ وذلك بعد مداولات جرت بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، تضمنت ملاحظات وطلب إيضاحات على الحكم من محكمة استئناف عسير، طبقًا لما نصت عليه الأنظمة القضائية بالمملكة؛ للتأكد من مطابقة الحكم للواقعة؛ وذلك انطلاقًا من دور محاكم الاستئناف بمراجعة الأحكام وتدقيقها، قبل أن تقتنع محكمة الاستئناف أخيرًا بالحكم وتصادق عليه، بعد أن أوضح ناظر القضية لمحكمة الاستئناف كافة الاستفسارات والملاحظات على الحكم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34815 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربنا يكون بعونه ,, آمين ,,
مؤدب[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسن
سيف سعد[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهل خله يصير عبرة لغيره.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1122 ] نشر منذ 1 ساعة
سيب التفلت على خلق الله ينفعك
محمد[ عدد التعليقات: 2079 ] نشر منذ 1 ساعة
حتي ناصر يبيله محاكمة اكثر مسلسلاته استهزاء بالدين و والمجاهرة بالمعاصي اكثرها حالة سكر
الحلو الان تقدر تاخذ حقك
Abdo[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 44 دقيقة
وتهكمه بالعمر ماذا يسمى؟انسان ضحل وجد اناس يطبلون له وحسب ان له قيمة.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19529 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله المستعان
alnahdi[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 35 دقيقة
هذه اخرتهاااا الرجال غلط ومو دفاع عنه ترراااه تشهررربه
وشتان الفرق عن وضعهماااا
الممثل بالدين والله زباله مقارنه برجل حاول يدافع عنه
هيااا الحين …..
واتسلطن يا احلام الثانيه وتشوفوون تويتررر وسوي فيهاااا مصلح اجتماعي ومربي الرجال الله يلعن من اقام له دعوه.
اخر زمان[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 18 دقيقة
؟؟!!!!!!
اخر زمان[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله المستعان
كل خبر اسواء من الذي قبله
الحين المفروض ناصر الاول يتحاكم
استهزاء بالدين ومحاربه لقيم المجتمع وغيرها
ويطلع الحق له ؟؟!!!!!!
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1131 ] نشر منذ 15 دقيقة
اشغلنا هذا القصبي وكأن
الأمة ماعندها هم غيرة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13293 ] نشر منذ 14 دقيقة
الرجل سجن بسبب تكفيره لناصر و بسبب اتهامه بالدياثه فقط وهذا الكلام لا يجوز شرعا
حاولة محكمة الاستئناف ايجاد البراءه للداعيه ولكن قاضي القضيه لم يغير حكمه فتم اعتنقاله واحالة للسجن