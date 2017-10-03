تعليق صادم من مؤسس شبكة تبادل الزوجات: متعة لا تنتهي

القاهرة(صدى):

أثار مؤسس شبكة تبادل الزوجات في مصر جدلاً واسعاً عقب تصريحاته الجريئة والمثيرة وكشفه عن استمتاعه بمشاهدة زوجته خلال ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الآخرين.

وكانت إدارة مكافحة جرائم الآداب في شبرا الخيمة المصرية تمكنت من ضبط شبكة لبتادل الزوجات ، عقب ورود معلومات مفادها قيام “م.م” موظف بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب راغبى تبادل الزوجات، وتم رصد لقاء بوجود شخص تواصل معه وأبدى رغبته في إقامة حفلة، وتم الاتفاق على موعد اللقاء في مسكن المتهم الرئيسى.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تمكن رجال المباحث، من ضبط المتهم الرئيسى بصحبته ربة منزل، وزوجته في أحضان صديقه، واعترفوا بقيامهما بتبادل الزوجات فيما بينهما .

ومن جانبه قال ” م.م ” بطل شبكة تبادل الزوجات ، في اعترافاته أمام النيابة العامة ، أنه بعد زواج استمر عدة أشهر قرر تغيير العلاقة مع زوجته، فتعرف على صديق وأقنعه بفكرة تبادل الزوجات، مضيفًا: “أنه ظل يطارده حتى أقنعه بالفكرة واختمرت في ذهنه، وبدأ في الممارسة، واستمتع بهذا الأمر “.

وأوضح المتهم بأنه ارتكب هذا الأمر مع 8 من زوجات أصدقائه، ثم قرر إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى لتوسيع نشاطه، والتعرف على أشخاص جدد.

وأشار المتهم إلى أن زوجته كانت تعارض في البداية ولكن أقنعها بالاستمتاع بالحياة وممارسة الرذيلة مع الآخرين، موضحا أنه لا يتذكر عدد الأشخاص الذين مارسوا مع زوجته الأعمال المنافية للآداب.