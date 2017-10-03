بالفيديو ..الأمن الإيراني يعذب أهوازيين ويجبرهم على ” العواء ” و ” النباح “
استنكرت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية من المعاملة السيئة والتعذيب بحق المعتقلين من قبل أجهزة أمن النظام الإيراني واصفه أياه بالمنافي للقوانين الداخلية والدولية .
وتداول ناشطون مقطعاً عبر مواقع التواصل يظهر عنصراً من الأمن الإيراني وهو يعذب معتقلين عرب في الأهواز، ويجبرهم على العواء، الأمر الذي أثار موجة من السخط والاستياء لدى الرأي العام وناشطي حقوق الإنسان ولم يعرف مكان وزمان وقوع الحادثة .
ويوضح المقطع بينما قيام عنصر الأمن الداخلي الإيراني الملثم بضرب المعتقلين المعصوبة أعينهم مستخدما الفنون القتالية، ينهال عليهم بنفس الوقت بالشتائم والنعت بصفات غير لائقة مجبرا إياهم على العواء وتقليد نباح الكلاب.
وكانت اعتقلت قوات الأمن الإيرانية في 31 أغسطس الماضي، العشرات من الناشطين والمواطنين العرب في الأهواز، لمنع إقامة مسيرات واحتفالات بعيد الأضحى .
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 628 ] نشر منذ 1 ساعة
اخواتنا السنة
الاحوازيين
اللهم عليك بالروافض
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34793 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم انتصر لعبادك المستضعفين ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20369 ] نشر منذ 8 دقائق
اللهم أنهم مستضعفون ف الأرض فأنصرهم
اللهم عليك بأعداء الإسلام ف إنهم لايعجزونك
اللهم أجعل تدبيرهم تدميرآ عليهم
ورد كيدهم في نحورهم
ياسميع يامجيب🤔