تفاصيل تحرش مواطنين بطفلة عمرها 12 عاما في الرياض

عادل الحربي(صدى):

أطاحت شرطة منطقة الرياض بمركز منفوحة باثنين من المواطنين في العقدين الرابع والخامس، بعد أن قام مواطن بتقديم بلاغا عن تحرشهما بشقيقته البالغة من العمر 12 عاما.

وبحسب الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، فإن مركز شرطة منفوحة تلقى بلاغا من مواطن عن تعرض شقيقته ” 12 عاماً ” للتحرش من قبل شخصين.

وأضاف الناطق أن شرطة مركز منفوحة شكلت فريقاً خاصاً، تمكن من التوصل لهوية المتهمين، ليلقى القبض عليهما وهما في حالة سكر، وأقرا بجرمهما، فيما تعرفت الفتاة عليهما من الوهلة الأولى، فجرى توقيفهما والتحفظ عليهما، وإشعار النيابة العامة بوصفها جهة الاختصاص.