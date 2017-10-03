تفاصيل تحرش مواطنين بطفلة عمرها 12 عاما في الرياض
أطاحت شرطة منطقة الرياض بمركز منفوحة باثنين من المواطنين في العقدين الرابع والخامس، بعد أن قام مواطن بتقديم بلاغا عن تحرشهما بشقيقته البالغة من العمر 12 عاما.
وبحسب الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، فإن مركز شرطة منفوحة تلقى بلاغا من مواطن عن تعرض شقيقته ” 12 عاماً ” للتحرش من قبل شخصين.
وأضاف الناطق أن شرطة مركز منفوحة شكلت فريقاً خاصاً، تمكن من التوصل لهوية المتهمين، ليلقى القبض عليهما وهما في حالة سكر، وأقرا بجرمهما، فيما تعرفت الفتاة عليهما من الوهلة الأولى، فجرى توقيفهما والتحفظ عليهما، وإشعار النيابة العامة بوصفها جهة الاختصاص.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 628 ] نشر منذ 4 ساعات
في الاربعين
والخمسين؟؟
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
شيئ مخزي مريع يفقع القلب وتستنكرهـ
جميع الديانات والإنسانية جمعاء
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1516 ] نشر منذ 4 ساعات
الخمر ام الخبائث -طالما انهم سكرانين فهم اضل من الحيوانات-
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1122 ] نشر منذ 4 ساعات
اجل وش مخلين للمراهقين المشفطين
كان زمان[ عدد التعليقات: 1560 ] نشر منذ 4 ساعات
استحوا على وجيهكم …
وش بقيتوا للمراهقين ………
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34815 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, سكر واذيه ؟؟
,, اصلخوا جلودهم لابارك الله فيهم وفي امثالهم ,,
kkk[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 4 ساعات
كيف تخلونها تطلع في الشارع ومنفوحه بعد
ولاول[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههه امسكوا غنمتكم تيسنا مايجيها ههههههههه
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1131 ] نشر منذ 3 ساعات
وش تتوقع من سكران وبنت لوحدها في الشارع
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5688 ] نشر منذ 3 ساعات
افضل شيء سواه وليها انه ما سكت عن الجريمة لان السكوت جريمة وهي اللي تخليهم يتمادون عندنا دائماً المتحرش بريء والكل يحط من الاعذار اللي تبرئه ويحط على الضحية ولكن بالقانون المتحرش مجرم والضحية بريئة
المعشوق[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4667 ] نشر منذ 41 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله سوَد الله وجيههم .
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 842 ] نشر منذ 17 دقيقة
اغلب الأخطاء تتم باشياء بسيطة مثل يقال للبنت الصغيره روحي البقالة والحضري الأسرة اندومي ثم تختطف ويقع الندم والفاس على الراس فانتبهوا الصغيرات ولا يخرجوا من المنزل
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13293 ] نشر منذ 11 دقيقة
خروج الفتاه خطاء كبير وهذا يعرضها لتحرش وللخطف لا سمح الله
اما السكارى فيستاهلون الجلد والسجن