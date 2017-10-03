بالفيديو.. 6 مميزات لبرنامج ” حساب المواطن “

طلال الغامدي(صدى):

بعد قيام ثلاث دولة خليجية هي الإمارات وعمان وقطر برفع أسعار الوقود يبقى الوضع في المملكة مختلف تماماً، خاصة أن أسعار الوقود تعد الأقل مقارنة بمثيلاتها في دول الخليج والعالم أيضاً.

كذلك انفردت المملكة بتدشين حساب المواطن وتعهدت من خلاله بحماية ذوي الدخل المنخفض والمتوسط من أي ارتفاعات في أسعار الطاقة، بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه كما توصي به كافة المؤسسات الدولية.

وكان مسؤول المركز الإعلامي لحساب المواطن، ياسر الزهراني قد أكد، في وقت سابق، أن البرنامج سيبدأ الصرف قبل رفع أسعار الطاقة بدورة واحدة.

وأشار الزهراني إلى أن البرنامج يمثل بدلاً للإصلاحات الاقتصادية المتمثلة في رفع أسعار الطاقة، وصرفه مرتبط بارتفاع أسعار الطاقة، مؤكداً أن التسجيل في البرنامج لم يتوقف ولا يزال مفتوحاً وسيستمر مفتوحاً حتى بعد البدء في الصرف.

ويعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق “ رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ″ ، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.

وسيضم برنامج حساب المواطن جميع برامج الدعم الحكومي بما فيها الضمان الاجتماعي وإعانة الباحثين عن عمل “ حافز ” ، إلا أنه سيبدأ بصرف بدل الإصلاحات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن تغير أسعار الطاقة، وأكدت المصادر أنه لا تعارض بين برامج الدعم.

ومن بين الفئات الأساسية التي ستستفيد من البرنامج الأسر السعودية، وأسر حاملي بطاقة التنقل، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وزوجة المواطن السعودي، وكذلك الفرد المستقل، وهو الذكر غير المتزوج أو الأنثى غير المتزوجة، ويشمل ذلك الأعزب أو العزباء، والأرمل أو الأرملة، والمطلق أو المطلقة، والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة، وليس لديه تابعون أو معالون.

ومن أبرز مميزات حساب المواطن ما يلي:

* الوحيد خليجياً الذي يعوض المستحقين مباشرة عن ارتفاع الأسعار

* يعوّض المواطنين عن خفض الدعم لأسعار المياه والكهرباء والوقود

* التعويضات تعتمد على دخل الأسرة وعدد أفرادها وحجم الاستهلاك

* تعويض بنسبة 100% للأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود

* نموذج أكثر عدالة لتوجيه الدعم للمستحقين نقداً وحجبه عن الميسورين

* تفعيله سيسبق أي زيادة لأسعار الوقود

