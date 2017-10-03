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أسرة تعرض نفسها للبيع 

أسرة تعرض نفسها للبيع 
القاهرة(صدى):

اتجهت أسرة بمحافظة الغربية في مصر لعرض نفسها للبيع، ورفع أفراد الأسرة لافتات مكتوب عليها ” أسرة مصرية للبيع ” أمام مبنى المحافظة، وذلك بعد وقف معاش الضمان الاجتماعي الخاص بهم.

واشتكى الزوجان من غلاء الأسعار، وعدم قدرتهم على الإنفاق على أبنائهم، خاصة بعد وقف معاش الضمان الاجتماعي عنهم، وتجاهل المسئولين طلباتهم لإعادة الصرف أو معرفة سبب توقفه.

ورفعت الأسرة لافتات مكتوب عليها ” أسرة مصرية للبيع موديل 25 -30 ” ووضعوا رقم هاتف على اللافتة.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 628 ] نشر منذ 5 ساعات

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
رحم الله ايامك يا مبارك

[ عدد التعليقات: 34815 ] نشر منذ 5 ساعات

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 2725 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا بالله ..

[ عدد التعليقات: 14798 ] نشر منذ 1 ساعة

من لزم الأستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب ،،،، بلا بيع بلا هم !!

[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 46 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 13293 ] نشر منذ 3 دقائق

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

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