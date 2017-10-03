أسرة تعرض نفسها للبيع 

القاهرة(صدى):

اتجهت أسرة بمحافظة الغربية في مصر لعرض نفسها للبيع، ورفع أفراد الأسرة لافتات مكتوب عليها ” أسرة مصرية للبيع ” أمام مبنى المحافظة، وذلك بعد وقف معاش الضمان الاجتماعي الخاص بهم.

واشتكى الزوجان من غلاء الأسعار، وعدم قدرتهم على الإنفاق على أبنائهم، خاصة بعد وقف معاش الضمان الاجتماعي عنهم، وتجاهل المسئولين طلباتهم لإعادة الصرف أو معرفة سبب توقفه.

ورفعت الأسرة لافتات مكتوب عليها ” أسرة مصرية للبيع موديل 25 -30 ” ووضعوا رقم هاتف على اللافتة.