بالفيديو.. مراهق يعبر عن عشقه للبطاطس بطريقة صادمة
عبر شاب في سن المراهقة عن حبه للبطاطس من ماكدونالدز بطريقة صادمة وغريبة.
وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يجلس في ” بانيو ” ممتلئ بالبطاطس ويتناول منها ثم سكب الكاتشب على جسده والبطاطس.
A Bath Loaded With McDonald's Fries
A bath fully loaded with McDonald's fries.. We all know someone who'd love this 😂🍟
Posted by UNILAD on Monday, October 2, 2017
رااايق[ عدد التعليقات: 2716 ] نشر منذ 1 ساعة
يبغي يحصل وجبات مجانية من ماكدونالدز .. لأنه سوى لهم دعاية .. هع هع ههههههههه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1512 ] نشر منذ 20 دقيقة
الحمد لله ع النعمه لو جائع مافكر يسوي كذا -يقول واحد وزعنا اغاثه في احد الدول المجاوره ومن ضمنها تمر وكانت بعض حبات التمر غصبا عنا تسقط ع التراب وكانوا يتهافتون عليها يمسحونها وياكلونها-الحمد لله الحمد لله-