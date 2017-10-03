بالفيديو.. مراهق يعبر عن عشقه للبطاطس بطريقة صادمة

متابعات(صدى):

عبر شاب في سن المراهقة عن حبه للبطاطس من ماكدونالدز بطريقة صادمة وغريبة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يجلس في ” بانيو ” ممتلئ بالبطاطس ويتناول منها ثم سكب الكاتشب على جسده والبطاطس.