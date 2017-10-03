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بالفيديو.. طالبة تلقن زميلتها علقة ساخنة بالمدرسة

بالفيديو.. طالبة تلقن زميلتها علقة ساخنة بالمدرسة
متابعات(صدى):

لقنت طالبة زميلتها علقة ساخنة وسط تشجيع الطلاب داخل مبني المدرسة .

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاجرة عنيفة بين فتاتين انهالا على بعضهما بالضرب المبرح، وقامت إحداهما بإسقاط الأخرى على الأرض وجلست فوقها وانهالت عليها باللكمات بطريقة وحشية وعندما شاهدت رجل الآمن ابتعدت عنها على الفور وسط تشجيع وتصفيق الموجودين.

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34834 ] نشر منذ 7 ساعات

يبغالهن تأديب وتهذيب وتدريب ,,

[ عدد التعليقات: 5688 ] نشر منذ 5 ساعات

هذي زوجوها واحد من ربعنا

[ عدد التعليقات: 14800 ] نشر منذ 5 ساعات

وسط تشجيع وتصفيق الموجودين !!

ليش مسابقه هي 😩

[ عدد التعليقات: 4950 ] نشر منذ 17 دقيقة

مالت يااللي يتفرجون😣👊ان شاء الله تآخذ حقها وتبروغها هي والجمهور😂😊

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