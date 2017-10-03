بالفيديو.. طالبة تلقن زميلتها علقة ساخنة بالمدرسة
لقنت طالبة زميلتها علقة ساخنة وسط تشجيع الطلاب داخل مبني المدرسة .
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاجرة عنيفة بين فتاتين انهالا على بعضهما بالضرب المبرح، وقامت إحداهما بإسقاط الأخرى على الأرض وجلست فوقها وانهالت عليها باللكمات بطريقة وحشية وعندما شاهدت رجل الآمن ابتعدت عنها على الفور وسط تشجيع وتصفيق الموجودين.
سويلم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4498 ] نشر منذ 8 ساعات
والهل صفقتها
سويلم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4498 ] نشر منذ 8 ساعات
والله ياهي صفقتها
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34834 ] نشر منذ 7 ساعات
يبغالهن تأديب وتهذيب وتدريب ,,
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5688 ] نشر منذ 5 ساعات
هذي زوجوها واحد من ربعنا
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14800 ] نشر منذ 5 ساعات
وسط تشجيع وتصفيق الموجودين !!
ليش مسابقه هي 😩
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20413 ] نشر منذ 4 ساعات
بكرة النهار نشوف مثل هاالمصاربات
بكثرة🤗🤗🤗
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4950 ] نشر منذ 17 دقيقة
مالت يااللي يتفرجون😣👊ان شاء الله تآخذ حقها وتبروغها هي والجمهور😂😊