الشورى يبحث عدم استخراج رخصة قيادة للأجانب

نايف السالم(صدى):

تقدم عضو بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة بتوصية إضافية على التقرير السنوي لوزارة الداخلية، الذي كان من المقرر مناقشته الثلاثاء المقبل، بشأن عدم استخراج رخصة قيادة لغير السعودي.

وتضنمت التوصية، أنه لن يتم استخراج الرخصة إذا كان راتبه الشهري أقل من 4 آلاف ريال وفق نظام حماية الأجور على مدى ستة أشهر، أو لم تكن مهنته سائقاً لتخفيف ازدحام المركبات، وفقا لصحيفة الحياة.

الجدير بالذكر أنه بعد صدور الأمر السامي بقيادة المرأة للسيارة سقطت توصية تقدم بها 12 عضواً في المجلس كانت تدعو إلى استخراج رخصة القيادة للمرأة، والتي طالما أجلها المجلس، ورفضت اللجنة الأمنية في الشورى الموافقة عليها أو عرضها بالمجلس، وأبقى المجلس على توصيات اللجنة الأمنية على تقرير الداخلية بمعالجة التسول والتسلل والنظام الإلكتروني.