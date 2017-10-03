بالفيديو.. الأحوال المدنية: إصدار سجل أسرة مستقل وسري للمعددين
أكد المتحدث الرسمي باسم إدارة الأحوال المدنية محمد الجاسر، أن الإدارة بصدد إصدار سجل أسرة مستقل للمعددين، موضحا أن ذلك يأتي بهدف التسهيل عليهم وعلى أسرهم.
وأشار الجاسر خلال لقاء له مع برنامج ” الراصد ” على قناة ” الإخبارية ” ، إلى أن بيانات السجل المدني للأسر المعددة ستكون سرية، ولن تسمح الأحوال المدنية بأية استفسار عنها، ويمكن السماح فقط ببيانات الأبناء.
فيديو | متحدث #الأحوال_المدنية: بيانات السجل المدني سرية ولن نسمح بأية استفسار وممكن أن نسمح ببيانات الأبناء فقط. #الراصد pic.twitter.com/IqONLoEJQZ
— الراصد (@alraasd) October 2, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20361 ] نشر منذ 6 ساعات
دام انه سري فحلو
طمنتونا الله يطمنكم🤗
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1195 ] نشر منذ 6 ساعات
فرضة المعددين ههههههههههههههههههههه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2852 ] نشر منذ 6 ساعات
ههههههههههههههههههه
علشان الزوجه الاولى ماتعرف
يساعدون على التعدد بطريقة ذكيه
ياليت فيه قروض كبيره للمعددين
بس تكون بشكل سري ماحد يدري عنها غير الدوله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13288 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
فكره ممتازه جدا
يعني اتخلص من اللي عندي وابداء من جديد سرا وكل وحده لها بطاقه سريه ولا تعرف اني متزوج عليها
جزاكم الله خير وهذا القرار يساعد في تقليل عدد العوانس
مطــــــــر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2024 ] نشر منذ 4 ساعات
امركم عجيب , تعدد الزوجات امر شرعي يتم حسب الاصول الشرعية وكون ان احدى الزوجات تعترض فذلك شانها فمن حق الابناء ان يعرفو اخوانهم من امهات اخريات بالاضافة الى انه في حالة الوفاة ستكون هناك خلافات على الميراث حين تظهر فجأه زوجه اخرى وابناء اخرين السؤال لماذا تساعدون الرجل في اخفاء وضعه الاجتماعي عن زوجات اخريات ماهي مصلحتكم في ذلك
الريان[ عدد التعليقات: 1273 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههه ههه سجل اسره لمتعدد سري اها 😅هه يعني لو عرفت الزوجه الاولى
نرفع عليكم قضيه ؟؟؟؟
هههه 😂😂يابطني مدري ياسري
والله ياقعدت أضحك
ابو فواز[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 4 ساعات
الخائف من زوجته لايتزوج
فيفادول[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 ساعات
ياليت تهتم يالجاسر بالمواطنين السعوديين اللي رامين معاملاتهم بالادراج والى الان بدون هويات اولى من اسرارك
نورة[ عدد التعليقات: 412 ] نشر منذ 3 ساعات
قرار يصب بمصلحة الرجل😒
رعد ***[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 3 ساعات
الستر يابن حمود واعطيك مالى // اربع ليالى لاتظهرعله
✔️ ✔️[ عدد التعليقات: 5887 ] نشر منذ 3 ساعات
ابوفواز
احسنت جبتها من الآخر
فعلا الخواف يقعد جنب الأولى ولايتزوج لانه مو كفو
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13288 ] نشر منذ 3 ساعات
هو قرار يصب في مصلحة الرجل وكذلك العوانس 🙂
يعني ممكن يكون الرجل من المنطقه الشرقيه ويتزوج من اهل جده وممكن يكون من اهل جده ويتزوج من منطقه جيزان وهكذا ولا احد يعرف انه متزوج واذا توفى الزوج يتم التعارف بين الزوجات والاولاد ولكن اذا كان الزوج فقري ولا عنده ميراث فلن يتم التعارف بينهم وخصوصا اذا كان نصاب وينصب على العرائس
المعشوق[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 3 ساعات
فكره ممتازه ههههههههههه
رااايق[ عدد التعليقات: 2716 ] نشر منذ 3 ساعات
قرار جميل وجيد للي يرغب بالتعدد .. الله يوفق الجميع ………
….[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
وليش يكون سرري مادرينا ان الرجال خوافين لذي الدرجه هههههههااااي
ابو نيرسيان[ عدد التعليقات: 747 ] نشر منذ 2 ساعتين
لأنهم يعرفون ان الحريم خبلات كل شي جايز الا انك تزوج بثانيه والثالثة والرابعة ولو الامر بيدهم كان حذفو أية التعدد من القران من باب درء المفاسد وجلب المصالح
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5683 ] نشر منذ 1 ساعة
الرجال خوافين لهالدرجة تبون زواج سري بس سبحان الله هذا ما يمنع المشاكل اللي بتصير مع التعدد ومهما كانت السرية لابد ما ينكشف السر يعني من هذا اللي يرضي يزوج بنته بالسر الا ما ينكشف بالأولاد واللي يتزوج بالسر ترا ماهو رجال واصلا مستحيل يصير سر الا ما ينكشف من طرف أهل الزوجة او من طرف أهل الزوج الله يعينهم على المشاكل ههههههه
ام امل[ عدد التعليقات: 447 ] نشر منذ 48 دقيقة
ليش كذا تشجعون رجالنا على التعدد 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 38 دقيقة
ام أمل
لا تخافين المرأة الديكتاتورية 😂😂
لن يتزوج عليها زوجها ابد هههههههههه
واول يحب ينحفر في القلب مستحيل
ينساه القلب
كذاب القلب يحب مرتين
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 575 ] نشر منذ 17 دقيقة
ياخوافين كلهم مؤيدين الفكره هههههه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1512 ] نشر منذ 9 دقائق
التعدد سرا او جهرا او المسيار وما شابه—في يدك ايتها المرأه بيدك مفتاح القفص اما ان يطير او يبقى مدلل في يدك-