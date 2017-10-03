بالفيديو.. الأحوال المدنية: إصدار سجل أسرة مستقل وسري للمعددين

عادل الحربي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم إدارة الأحوال المدنية محمد الجاسر، أن الإدارة بصدد إصدار سجل أسرة مستقل للمعددين، موضحا أن ذلك يأتي بهدف التسهيل عليهم وعلى أسرهم.

وأشار الجاسر خلال لقاء له مع برنامج ” الراصد ” على قناة ” الإخبارية ” ، إلى أن بيانات السجل المدني للأسر المعددة ستكون سرية، ولن تسمح الأحوال المدنية بأية استفسار عنها، ويمكن السماح فقط ببيانات الأبناء.