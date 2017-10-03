الشورى يناقش تعديل قانون التحرش بعد قيادة المرأة للسيارة
أوضحت مصادر، أن لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى ستناقش مشروع قانون مكافحة التحرش الجديد، مع مراعاة الواقع الجديد، بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة.
وأكدت المصادر، أن لدى اللجنة مشروعا طرح سابقا وسوف يعاد فتحه مجددا، وسيراعى في المشروع الجديد ما يخص المرأة، وفقا للأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة مما قد يسمح بإدخال مواد جديدة عليه، وفقا لصحيفة المدينة.
وينص مشروع القانون المرتقب على معاقبة المتحرش بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، ويهدف إلى حماية خصوصية الانسان وكرامته وحريته الشخصية، ومنع جميع أشكال التحرش ومعاقبة مرتكبيه وحماية ضحاياه، وإلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بوضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش، وتوفير بيئة آمنة للعمل تراعي على وجه الخصوص المرأة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20361 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله الواحد خايف يكبس باالنور ولايدق بوري تنبيه للي قدامه علشان يفك له خط
ولا يفزع لبنت متعطلة
ويدخل فمتاهات مالها اول ولا آخر
بالنسبة لي انا حتى السلام مني بقوله
حتى لاأفهم غلط🤗🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20361 ] نشر منذ 2 ساعتين
(مصدقااااات).
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20361 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياريت تدرسون تكثفوف الكاميرات فالشوارع
وعند الاشارات
بكرة النهار تتبلاني وحده
علشان تجاوزتها بالسيارة ولا دقيت لها بوري تنبيه
وآكلها هوى
عاد هن مصدقات ماشاءالله عليهن
وأيضآ تنفع الكاميرات فحال سرقةالسيارات
لاتحسبون الأمر هذا يقتصر على بعض الشباب
بكرة نسمع عن سرقة اول سيارة
وتكون بطلتها!!!!!!
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2830 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يصلح الحال والاحوال
مافيه مثل قانون الشريعة الاسلاميه للحد من التحرش
اما قوانين الغرب فهي تدعوا للتحرش
قوانينهم المرأة تلبس الي تريد قصير طويل عريض سلط ملط
وماحد يقدر ييفتح فمه لا بتحرش ولا بنصيحه حتى النظر لاتنظر
حط راسك بالارض ودحدر