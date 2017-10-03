بالفيديو.. عامل يسقط ميتا أثناء عمله بمطعم في الدمام

خالد الضبيبي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سقوط أحد مقدمي الخدمة في مطعم بالدمام، مغشيا عليه، موضحين أنه وافته المنية خلال عمله بالمطعم.

وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره بواسطة كاميرا مراقبة داخل المطعم، ثلاثة أشخاص يجلسون على مائدة بالمطعم، ويتجه إليهم العامل لكنه فجأة سقط مغشيا عليه خلفهم، فسارعوا إلى النهوض لمحاولة إفاقته.