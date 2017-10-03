مواطنة تتسبب في وقوع حادث مروري أثناء قيادتها السيارة.. ووفاة مرافقها

طلال الغامدي(صدى):

تعرضت مواطنة، أمس الإثنين، لحادث مروري أثناء قيادتها السيارة على طريق ” هدى الشام ” بين جدة ومكة، ما أدى إلى وفاة مرافقها البالغ من العمر 13 سنة.

ومن جانبه، أكد مختص في القانون، أن قيادة المرأة للسيارة في الطرق والشوارع العامة، ما زالت تعتبر مخالفة مرورية، موضحا أن الأمر السامي الخاص باستخراج رخصة القيادة للسيدات، قضى بتشكيل لجان لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذه، منوهاً إلى أن التدرب على القيادة في الوقت الحالي غير نظامي.