مواطنة تتسبب في وقوع حادث مروري أثناء قيادتها السيارة.. ووفاة مرافقها
تعرضت مواطنة، أمس الإثنين، لحادث مروري أثناء قيادتها السيارة على طريق ” هدى الشام ” بين جدة ومكة، ما أدى إلى وفاة مرافقها البالغ من العمر 13 سنة.
ومن جانبه، أكد مختص في القانون، أن قيادة المرأة للسيارة في الطرق والشوارع العامة، ما زالت تعتبر مخالفة مرورية، موضحا أن الأمر السامي الخاص باستخراج رخصة القيادة للسيدات، قضى بتشكيل لجان لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذه، منوهاً إلى أن التدرب على القيادة في الوقت الحالي غير نظامي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20361 ] نشر منذ 5 ساعات
أهلآ وسهلآ
أول حادث ووفاة بعد
تصدقون لي ثلاثة أيام معد صرت أسوق
مغير اتنقل مع كريم🤔
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4642 ] نشر منذ 5 ساعات
أول ألغـــــــــــــــــــيث ـ غـــــــــــــــــــــــــــــطـره .
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 1941 ] نشر منذ 5 ساعات
باذن الله الدراسة واللجنة المكونه ترفض القرار او ترفع بالتأجيل بالوقت الحالي
الناس ما زالت غير متقبله لمثل هذي القرارات بسرعة
نهى العنزي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 5 ساعات
اول الغيث قطره
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 5 ساعات
مايمدينا قلنا بسم الله
الوضع الايام القادمه كارثي
الواحد وهو طالع من بيته لازم يودع اهله
تخيل تسوق بمدينة نصف السائقين فيها حديثي القياده ولا يملكون اي خبره فيها
سيكون ارهاب حقيقي بالشوارع
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4642 ] نشر منذ 5 ساعات
… قــــــــــــــطره … تصحيح .😊.
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1574 ] نشر منذ 5 ساعات
والله تستااااهل وياليتها تكسرت كمان.. اولاً لسه القرار ماتفعل.. ثانياً مو متدربه ثالثاً والأهم انها بدوووون رخصة .. يعني مخالفه وتستاااااااهل😤
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20361 ] نشر منذ 5 ساعات
هي بقرييييييح
ليتها راااحت قطع
بس وش ذنب الطفل١٣سنة
احرمته الحياة الله لايوفق ابليسها
وايش ذنب صاحب السيارة الي اتلفت له سيارته
إذا هذا اولها ينعاف تاليها😲
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4940 ] نشر منذ 4 ساعات
الله المستعان ياربي ولايسقي بعض السواقه الله يرحم الميت ويستر من الجاي😊
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 841 ] نشر منذ 4 ساعات
ممكن من الكعب اللي لابستة في رجليها زحلطن زحلطن زحلطن
طيف المطر[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 4 ساعات
متسرعات بسرعة ساقوا ماصدقوا بِسْم الله مات اللي معاها وهي ما ماتت بسبعة ارواح الله يكفينا شرهن 👀
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4642 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههه. لاتحاتي يا أخ وسيم٢٠٠٠ راح يتزحلــــطن زحـاليــــــط مـزحلــــطه بستين نــيـله .😊.
👑[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 3 ساعات
اللوم والله على اللي معطيها السياره وهي ماتعرف تسوق
حمود الحربي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللوم الي معطيها السيارة.وهي ماعندها رخصه سواقه وما تعرف تسوق …..بتكثر الحوادث بنسه عاليه دام الحريم بيسوقن
سلطااان[ عدد التعليقات: 710 ] نشر منذ 1 ساعة
قطر وش دخلها بالموضوع قطرة
راعي التدسن
جاير محمد الجابري[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 45 دقيقة
مواطنة تتعرض لحادث مروري أثناء قيادتها السيارة بجدة ومصرع مرافقها * لقد سبق وتحدث المختصون في حوادث السير ان المرأة تحتاج الى تدريب على القيادة خارج الطرقان والشوارع الرئيسية لا يقل عن خمس سنوات حتى تتمكن من قيادة صحيحة ومتقنة في جميع معايير الانظمة والسلامة المرورية * ثم بعد ذلك يمكنها من مزاولة القيادة في عملها وسفرها ونزهتها * اما التلهف الى القيادة بمجرد انها تملكت سيارة وفي اشهر اصبحت ماهرة في القيادة فهدا مفهوم خاطي جدا وقاتل لها او لغيرها ممن يركب معها مثل ما هو واضح من العنوان اعلاه * انه حادث مروع لمشاهدة منظر الحادث حيث ان المركبتين اصبحت كتل حديدية وهدا يدل على ان السرعة تفوق ال 130 كم / س وهدا مما يحدر منه نظام السير على الطرق السريعة فكيف ان تكون هده السرعة في داخل المدن . وهدا الحادث من بشائر الاسف الشديد للمرأة السعودية التي كانت في امن وامان هي وابنائها واهلها فوسوس لها الشيطان وقرن الشيطان ان تحفر قبرها بيدها وتموت في سبيل الشيطان * ان الرجال القوامون على النساء لم يسلموا من حوادث السيارات وهم اصحاب خبرة ويتقنون قيادة السيارات منذ زمن فكيف تسلم المرأة حديثة عهد بقيادة السيارة من حوادث السير * وعلى اصحاب القرار في الادارة العامة للمرور في السعودية ان لا يجعلوا مدرب قيادة السيارة للمرأة في مراكز التدريب من الرجال لانهم لن ينجحوا في التدريب لان المرأة سالب والرجل موجب وسوف يضعف الرجل امام المرأة ويتحول الى سالب مثلها وينجح المرأة في اختبار القيادة والنتيجة حوادث واصابات وموتى الافضل * المرأة تدرب المرأة لأنهن جميها سالبات ويفهمن بعضهن في جميع الامور الخاصة والعامة بهن وقيادة السيارة اهم في هدا الامر :- سلمان الشريدة يقول ثقتنا بنسائنا كبيرة * ونقول له نحن فعلا يا سلمان الشريدة والدليل واضح وضوح الشمس وما عليك زود ؟
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1109 ] نشر منذ 38 دقيقة
بركاتك يا ام المواعين هلت
جرف قرح ورع ول ول ول
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 26 دقيقة
ازهقت روح بريئة وسببت خساير مادية لكل طرفي الحادث وخالفت الامر السامي قادت السيارة قبل وقت التنفيذ اي استهتار نطالب بمعاقبتها وسجنها على مخالفاتها
هلا هلا[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 26 دقيقة
غطرة تقال عند اهل قطر والبحرين ياراعي الددسن !!!!
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 25 دقيقة
قيادة المراه للسياره ربما رزق للمرور وانصح كل شاب ينوي الخطبه من فتاه يدخل اول سجلها المدني على موقع المخالفات المرورية حتى لا تتفاجئ بالاخير وتصبح مخالفاتها تتفوق على مهرها 🌴🌴🌴🌴🌴
X[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 14 دقيقة
كل هالاخبار المكذوبة وراءها اشخاص اخونجية قطر ودول خارجية معادية تريد تشويه صورة المراة والتشكيك في قدرتها واغلبها قديم جدا وبعضها وقعت في دول مجاورة فلا تصدقون ثقتنا في المراة كبيرة وثقتنا في قرارات حكومتنا اكبر واكبر
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2830 ] نشر منذ 12 دقيقة
بدينا الله يصلح الحال والاحوال
والله الحوادث تفجع
الان وانا اوصل الاولاد للمدارس
واحد قاطع الشارع وصدمته سياره
يوم تعديت من جنبه ولاهم مغطينه يعني ميت
الله يرحمه
دور على اسمي[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 12 دقيقة
السعودية سنويا تسجل أعلى معدلات الوفيات بسبب الحوادث وماحد تكلم والآن الكثير يستنكر لأن امرأة هي التي كانت تقود السيارة …يعني الموت مع سائق عادي ومع سائقة جريمة….هذا قضاء وقدر ولانعلم من السبب في الحادث وياليت البعض يراجع كلامه لأنه لايجوز