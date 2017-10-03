مواطن يتكفل بتعبئة وقود سيارة إسعاف لنقل ابنة شقيقته للمستشفى

إبراهيم الزهراني(صدى):

تكفل مواطن، بتعبئة وقود سيارة إسعاف تابعة لمستشفى سبت العلايا على نفقته الخاصة، لتحويل ابنة شقيقته من العناية المركزة بالمستشفى إلى مستشفى الملك فهد بالباحة.

ورفضت إدارة مستشفى الملك عبدالله ببيشة، طلب المواطن سعد بن عبدالله القرني تحويل الطفلة ترف محمد القرني، من قسم العناية المركزة بمستشفى سبت العلايا إليها، رغم خطورة حالتها الصحية، ما اضطره إلى تحويلها إلى مستشفى الملك فهد بالباحة الذي قبل الحالة، حيث واجه ذوو الطفلة إهمالاً من قبل مستشفى سبت العلايا من حيث الاهتمام بحالة الطفلة، إلى جانب عدم توفر أكسجين.