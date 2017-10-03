تركي آل الشيخ: التحقيقات مع الاتحاد ستتوسع لأندية أخرى

نواف السالم(صدى):

أكد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، أن التحقيقات التي تجري مع إدارة الاتحاد والرائد قد تطال أندية أخرى.

وقال آل الشيخ، في مقابلة مع برنامج أكشن يا دوري تقديم الإعلامي وليد الفراج : ” نادي الرائد كبير ومركزه بالدوري لا يليق.. وإنهاء تكليف التويجري مرتبط بتحقيقات وسيتم الكشف عنها ” .

وأشار إلى أنه بعد الجمعيات العمومية للأندية ” أعتقد أن هناك أندية ستتعرض للتحقيق كما حدث لنادي الاتحاد ” .

وأضاف: ” لم نلغ مؤتمر رعاة الاتحاد، وإنهاء تكليف إدارة أنمار الحائلي بسبب شبهة في تزوير الرخصة الآسيوية ” ، مؤكدا أن الجمعيات العمومية والمراجعات المالية للأندية قرار لا تراجع عنه، وسنعمل على تهيئة جميع الملاعب.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، قرر إنهاء تكليف مجلسي إدارة نادي الاتحاد والرائد، وتكليف حمد بن سليمان الصنيع وفهد المطوع كل منهما بمهام الرئيس.