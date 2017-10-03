تركي آل الشيخ: التحقيقات مع الاتحاد ستتوسع لأندية أخرى
أكد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، أن التحقيقات التي تجري مع إدارة الاتحاد والرائد قد تطال أندية أخرى.
وقال آل الشيخ، في مقابلة مع برنامج أكشن يا دوري تقديم الإعلامي وليد الفراج : ” نادي الرائد كبير ومركزه بالدوري لا يليق.. وإنهاء تكليف التويجري مرتبط بتحقيقات وسيتم الكشف عنها ” .
وأشار إلى أنه بعد الجمعيات العمومية للأندية ” أعتقد أن هناك أندية ستتعرض للتحقيق كما حدث لنادي الاتحاد ” .
وأضاف: ” لم نلغ مؤتمر رعاة الاتحاد، وإنهاء تكليف إدارة أنمار الحائلي بسبب شبهة في تزوير الرخصة الآسيوية ” ، مؤكدا أن الجمعيات العمومية والمراجعات المالية للأندية قرار لا تراجع عنه، وسنعمل على تهيئة جميع الملاعب.
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، قرر إنهاء تكليف مجلسي إدارة نادي الاتحاد والرائد، وتكليف حمد بن سليمان الصنيع وفهد المطوع كل منهما بمهام الرئيس.
ابو غالب[ عدد التعليقات: 930 ] نشر منذ 6 ساعات
مصير ملعب الامير عبدالله الفيصل بجدة ظل معلقا لسنوات اتمني من هيئة الرياضة تكملة مشروع التطوير والتوسعة واقترح استخدمها لمسابقة كرة القدم درجة اولي وثانية ودوري المدارس والجامعات
سعودي1979[ عدد التعليقات: 1299 ] نشر منذ 4 ساعات
وش باقي يا نادي الأتحاد
بلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااوي
سعدون[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 43 دقيقة
هين بنشوف .. بتقدر على الاصيفر
مرسيدس[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 11 دقيقة
في اسم جديد سوف اطلقه بإذن الله على السنافر بس اشوف اخلاقهم كيف اذا شفنا احترام وتقدير نكتفي بالسنافر اذا شفناها مصخره راح اطلق الإسم ونحاول يكون وسم لهم ههههههههه