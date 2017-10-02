إصدار جواز سفر سعودي للاعب مختار علي
وافق المقام السامي، على إصدار جواز سفر للاعب مختار علي ليتمكن من اللعب للمنتخب السعودي الأول، بعد طلب من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.
ووُلد مختار علي في محافظة جدة في المملكة، عام 1997، ويلعب الآن مع نادي فيتيسه أرنهيم في الدوري الهولندي، معارا من نادي تشيلسي الانجليزي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20352 ] نشر منذ 4 ساعات
هاالحين أنت رئيس الهيئة العامة للرياضة
ولا مدير الجوازات🤔
،[ عدد التعليقات: 2075 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب جته اصابه بالرباط واعتزل الاعب ويش يكون موقفكم ؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20352 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههه ههههههههههه
هذا لو يعطى الصلاحية المطلقة
بيضم جميع الاعبيييين
ف كررررت العايلة🤗🤗🤗
ابو لما[ عدد التعليقات: 757 ] نشر منذ 2 ساعتين
خطوه ممتازه وياجماعه الخير المولود مواطن بكل دول العالم المتحضر…
ليه الاتحاد الدولي يعطي الحق للمولود باللعب بجواز سفر لانه عرفيا وانسانيا
مواطن وخلنا من العنصريه والكلام الفاضي جنسيه ابوه ماهي جنسيته
والمعروف ان المولود ولاءه لموطيء راسه ….
لكي نصل لابد ان نغير ونتغير.
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 2 ساعتين
رياضتنا تشهد تطور كبير
وان شاء الله حضورنا بروسيا
ليس مجرد مشاركه بل منافسه
اتمنى الدور القادم
على الاعلاميين وبعض البرامج
تحتاج الى تقنين وضوابط محدده
لكي تردع المتربصين في رياضتنا
والمتعصبين والمهرجين
نورة[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 1 ساعة
😂