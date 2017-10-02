إصدار جواز سفر سعودي للاعب مختار علي

ماجد محمد(صدى):

وافق المقام السامي، على إصدار جواز سفر للاعب مختار علي ليتمكن من اللعب للمنتخب السعودي الأول، بعد طلب من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

ووُلد مختار علي في محافظة جدة في المملكة، عام 1997، ويلعب الآن مع نادي فيتيسه أرنهيم في الدوري الهولندي، معارا من نادي تشيلسي الانجليزي.