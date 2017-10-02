زلزال قوي يضرب جنوبي إيران

طهران(صدى):

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات علي مقياس ريختر، عصر اليوم الإثنين، منطقة بوشكان التابعة لمدينة دشتستان في محافظة بوشهر جنوبي إيران.

وأعلن مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيو فيزياء التابعة لجامعة طهران، أن هذا الزلزال وقع عصر اليوم الإثنين، على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال مساعد حاكم دشتستان عبدالحميد كريم آزاد، في تصريحات لوكالة ” إرنا ” ، أنه لم ترد بعد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء هذا الزلزال.يأتي هذا الزلزال بعدما ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات علي مقياس ريختر، إحدى مناطق محافظة هرمز جان جنوبي إيران صباح أول أمس السبت.

ونظراً لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية، تتعرض إيران لزلازل، كان أكثرها دموية زلزالان، ضرب أحدهما محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب إيران في شهر يونيو (حزيران) عام 1990، وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وأسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين.

وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر (كانون أول) عام 2003، وأسفر عن مقتل 31 ألفا.