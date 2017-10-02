جريمة بشعة.. مقتل لاعب كرة قدم في مصر
شهدت محافظة الإسكندرية بمصر، جريمة مأساوية ومروعة، حيث قتل 3 بلطجية لاعب كرة قدم بأحد أندية المحافظة، وألقوا به في الشارع أمام المارة ليلفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى.
وفي التفاصيل، استقل لاعب كرة قدم يدعى أحمد حمدي حافلة صغيرة متجها لناديه الإسكندرية للبترول لحضور التدريب، وفي الطريق هدده ركاب الحافلة وعددهم 3 بالإضافة للسائق بأسلحة بيضاء لسرقته، قاوم اللاعب الجناة ورفض منحهم متعلقاته وهاتفه الخاص، فأطلقوا عليه النار من سلاح آلي كان بحوزتهم، لتخترق الرصاصة قلبه، وعلى الفور قاموا برميه من السيارة أمام المارة الذين هالتهم الصدمة وحاولوا ملاحقة السيارة دون جدوى.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34772 ] نشر منذ 7 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
نسيت انساك[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يرحمه ويغفر له اصبحنا في اخر الزمان لايعلم القاتل فيما قتل وكثر الهرج والمرج الله يتولانا برحمته ويغفر لنا ويرحمنا
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 841 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4630 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوه الا بالله الله يرحمه ويغفر له .