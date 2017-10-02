جريمة بشعة.. مقتل لاعب كرة قدم في مصر

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة الإسكندرية بمصر، جريمة مأساوية ومروعة، حيث قتل 3 بلطجية لاعب كرة قدم بأحد أندية المحافظة، وألقوا به في الشارع أمام المارة ليلفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى.

وفي التفاصيل، استقل لاعب كرة قدم يدعى أحمد حمدي حافلة صغيرة متجها لناديه الإسكندرية للبترول لحضور التدريب، وفي الطريق هدده ركاب الحافلة وعددهم 3 بالإضافة للسائق بأسلحة بيضاء لسرقته، قاوم اللاعب الجناة ورفض منحهم متعلقاته وهاتفه الخاص، فأطلقوا عليه النار من سلاح آلي كان بحوزتهم، لتخترق الرصاصة قلبه، وعلى الفور قاموا برميه من السيارة أمام المارة الذين هالتهم الصدمة وحاولوا ملاحقة السيارة دون جدوى.