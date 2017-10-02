ترامب وقرينته يقفان دقيقة صمت حدادًا على أرواح ضحايا لاس فيجاس

واشنطن(صدى):

وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دقيقة حداد على أرواح الضحايا الذين سقطوا في الهجوم المسلح الذى وقع في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

ونقلت شبكة ” أيه بي سي نيوز ” الإخبارية الامريكية بثا مباشرا من البيت الأبيض الأمريكي يظهر فيه الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا ، بالإضافة إلى نائبه مايك بنس وزوجته يقفون جميعا دقيقة حداد وسط العديد من المسؤولين في البيت الأبيض.

تجدر الإشارة إلى أن شخصا مسلحا يبلغ من العمر 64 عاما أطلق الرصاص على المشاركين في حفل غنائي في لاس فيجاس ، ما أدى الى مصرع 58 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين.