عائلة أوباما تبحث عن شقة في نيويورك
يبحث الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وزوجته ميشيل عن مقر إقامة جديد لهما فى نيويورك، ووفقاً لما ذكرته صحيفة محلية، فإنهما يسعيان إلى العثور على مسكن بالقرب من مقر إقامة عمدة المدينة.
وذكرت مصادر عدة لصحيفة ” نيويورك بوست ” الأمريكية، أن الرئيس السابق وزوجته شوهدا أثناء تفقدهما لمبنى في شرق مانهاتن، بني فى عام 1930.
ووفقاً للصحيفة، فإن الطابق الذي يمكن أن يقيم فيه أوباما هو دوبلكس تصل قيمته إلى 10 ملايين دولار، ويطل على مضيق ” إيست ريفير ” على الجانب الشرقي من مانهاتن.
ويذكر أن الزوجين اشتريا مسكناً على طراز تيودور تصل قيمته إلى 8.1 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام في حي كالوراما في واشنطن.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20344 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماباقي الا نشوفه هو وزوحته
عند الآشارة يتشحذوووون
نعن ابوابليسك8سنواااات
على كرسي الرئاسة
ومقدرت تدبر لك بيت
لو أنا ابمكانك كان قد نقلت ملكية البيت الأبيض لي وطلعت عليه صك من زمان🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34772 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ليش مايسكنوا عند المساي مارا ,, في الهواء الطلق ،، ويرجع الفرع للأصل ,,
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 2 ساعتين
يصرف من الدراهم الي جته من الرافضة ذا الخنزير ولي بعده يصرف مننا الله المستعان
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19514 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2825 ] نشر منذ 2 ساعتين
يهب ياوجهه بارد الوجه
ابك هذا كان يلعب على الحبلين
يدعم ايران من تحت الطاوله لين مكنهم من النووي
وترامب مثله بس توه مابانت ريحته
الله يكفينا شرهم وشر ايران ويرد كيدهم في نحورهم
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14786 ] نشر منذ 1 ساعة
بعطيكم من الشقق حقتنا 😅😝
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4936 ] نشر منذ 34 دقيقة
طيرهم خبيلان😁😊