عائلة أوباما تبحث عن شقة في نيويورك

نيويورك(صدى):

يبحث الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وزوجته ميشيل عن مقر إقامة جديد لهما فى نيويورك، ووفقاً لما ذكرته صحيفة محلية، فإنهما يسعيان إلى العثور على مسكن بالقرب من مقر إقامة عمدة المدينة.

وذكرت مصادر عدة لصحيفة ” نيويورك بوست ” الأمريكية، أن الرئيس السابق وزوجته شوهدا أثناء تفقدهما لمبنى في شرق مانهاتن، بني فى عام 1930.

ووفقاً للصحيفة، فإن الطابق الذي يمكن أن يقيم فيه أوباما هو دوبلكس تصل قيمته إلى 10 ملايين دولار، ويطل على مضيق ” إيست ريفير ” على الجانب الشرقي من مانهاتن.

ويذكر أن الزوجين اشتريا مسكناً على طراز تيودور تصل قيمته إلى 8.1 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام في حي كالوراما في واشنطن.