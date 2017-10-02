إدارة المرور تكشف حقيقة ” تدبيل ” المخالفات
عاد الحديث مجدداً عن موضوع “ تدبيل ” المخالفات المرورية عبر مضاعفتها في حال عدم السداد خلال شهر، بالتزامن مع القرار السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.
وكان أحد السائقين وجه اليوم الإثنين، سؤالاَ للإدارة العامة للمرور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، قال فيه: ” السلام عليكم.. معي لقطة ساهر متى تدبل المخالفات؟ ” .
وردت الإدارة العامة للمرور قائلة: ” وعليكم السلام، لا يوجد تدبيل للمخالفات، لكن في حال عدم السداد لمدة شهر يتم اعتماد الحد الأعلى للمخالفة، شاكرين تواصلك ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34772 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب يكون خير ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20344 ] نشر منذ 2 ساعتين
أختلفت الأسماء
والمعنى واحد🤗🤗🤗🤗🤗
نورة[ عدد التعليقات: 409 ] نشر منذ 2 ساعتين
احلف انها ماتتدبل طيب خلال شهر تتدبل ماجبت شي جديد يعني تنصاد ساهر ب ٣٠٠ ومر شهر مادفعت تدفع ٥٠٠ 😂😂😂… طيب ومخالفة الاشارة للاسف توصل ستة الاف تتدبل ع قولتكم الحد الاعلى
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19514 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20344 ] نشر منذ 2 ساعتين
للتصحيح
مخالفة الإشارة3000
تندبل5000
بس حلو والله لأن في ناس كثير تستهتر بالأشارة وتقطعها
وحوادث الأشارات عاده كلها موتxموت.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5062 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا شي معروف من غير ماتصرح ياباشا المرور لا ياشيخ لا يوجد تدبيل اجل يوجد تتبيل المخالفه لحين السداد
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5062 ] نشر منذ 2 ساعتين
يامرور العب غيرها حسبنا الله ونعم الوكيل على من طالنا شره واذاه