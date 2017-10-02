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إدارة المرور تكشف حقيقة ” تدبيل ” المخالفات

إدارة المرور تكشف حقيقة ” تدبيل ” المخالفات
طلال الغامدي(صدى):

عاد الحديث مجدداً عن موضوع “ تدبيل ” المخالفات المرورية عبر مضاعفتها في حال عدم السداد خلال شهر، بالتزامن مع القرار السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

وكان أحد السائقين وجه اليوم الإثنين، سؤالاَ للإدارة العامة للمرور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، قال فيه: ” السلام عليكم.. معي لقطة ساهر متى تدبل المخالفات؟ ” .

وردت الإدارة العامة للمرور قائلة: ” وعليكم السلام، لا يوجد تدبيل للمخالفات، لكن في حال عدم السداد لمدة شهر يتم اعتماد الحد الأعلى للمخالفة، شاكرين تواصلك ” .

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34772 ] نشر منذ 3 ساعات

طيب يكون خير ,,

[ عدد التعليقات: 409 ] نشر منذ 2 ساعتين

احلف انها ماتتدبل طيب خلال شهر تتدبل ماجبت شي جديد يعني تنصاد ساهر ب ٣٠٠ ومر شهر مادفعت تدفع ٥٠٠ 😂😂😂… طيب ومخالفة الاشارة للاسف توصل ستة الاف تتدبل ع قولتكم الحد الاعلى

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