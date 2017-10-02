بالفيديو.. كاتب سعودي يشعل تويتر بمقطع مؤثر
نشر الكاتب أحمد أبو دهمان على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” مقطع فيديو مؤثر لرجل يجر ربابة لتسلية أمه الطاعنة في السن، في محاولة منه لإدخال البهجة عليها.
وأظهر المقطع الأم المسنة تحنو على ابنها وتحاول التعبير عن الامتنان له ومدت يدها إليه بثمرة فاكهة ثم طبعت قبلة على خده ومنحته ثمرة أخرى.
وعلق أبو دهمان، على الفيديو قائلاً “ كلٌ منكم سيقول: ليتني عازف ربابة ” ، وتفاعل الكثير من الكتاب والمشاهير والمثقفين مع مقطع الفيديو وعلق الإعلامي إدريس الدريس، قائلاً “ ياالله تعبيرها عن الامتنان يبكي. ودها تعطيه أي شيء ولهذا تمد له وتهديه كل ما حولها ثم تقبله. الله يجعل والدينا جميعًا في الجنة ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34772 ] نشر منذ 8 ساعات
هههههههه
,, اظنها تقول بس صجيتني ,, ماتكفي مغثتك وانت صغير ,, خذ سد افمك بهاالبرتقاله ,,
.. امزح في كلامي لا احد يصدق ,, الولد في عين امه وابوه اجمل وافضل من رأت عيونهم ,,
,,, الله يحلنا من والدينا ,, عساهم لجنات النعيم والمسلمين ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20357 ] نشر منذ 7 ساعات
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭🎻
ياوضحا يازيييييينة الغزلاااااان
باالهوى والله ذبحتييييييييييني🎻🎻🎻
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2825 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يجزاه خير الجزاء على بره بامه
واسال الله ان يصلح لنا وله الذريه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4630 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجعل والدينا ووالدينكم جميعًا في الجنة إن شاء الله .😍😊.