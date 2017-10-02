بالفيديو.. كاتب سعودي يشعل تويتر بمقطع مؤثر

نورة الشهري(صدى):

نشر الكاتب أحمد أبو دهمان على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” مقطع فيديو مؤثر لرجل يجر ربابة لتسلية أمه الطاعنة في السن، في محاولة منه لإدخال البهجة عليها.

وأظهر المقطع الأم المسنة تحنو على ابنها وتحاول التعبير عن الامتنان له ومدت يدها إليه بثمرة فاكهة ثم طبعت قبلة على خده ومنحته ثمرة أخرى.

وعلق أبو دهمان، على الفيديو قائلاً “ كلٌ منكم سيقول: ليتني عازف ربابة ” ، وتفاعل الكثير من الكتاب والمشاهير والمثقفين مع مقطع الفيديو وعلق الإعلامي إدريس الدريس، قائلاً “ ياالله تعبيرها عن الامتنان يبكي. ودها تعطيه أي شيء ولهذا تمد له وتهديه كل ما حولها ثم تقبله. الله يجعل والدينا جميعًا في الجنة ” .