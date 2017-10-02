أبل: لا نتجسس على المستخدمين

واشنطن(صدى):

القي تقرير جديد لموقع BGR الأمريكي الضوء على إعادة شركة أبل هيكلة صفحة الخصوصية الخاصة بها عبر موقعها على الانترنت، مؤكدة أن منتجاتها مصممة للقيام بأشياء مذهلة، وحماية خصوصية المستخدم، كما ركزت الشركة الأمريكية على بعض ميزات الأمان والخصوصية التي تقدمها على أجهزتها.

وشددت أبل على أنها لا تجمع المعلومات التي يتم إنشاؤها عندما يطرح المستخدمون أسئلة على “ سيري ” ، فالبيانات التي تنتمى إلى مالك هاتف آيفون، تضاف إلى البيانات التي تنتمي إلى الملايين من مستخدمي الآيفون الآخرين، للفحص من أجل أنماط عامة.