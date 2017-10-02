الثقافية السعودية تبدأ بث الأغاني من الليلة
أعلنت القناة الثقافية السعودية أنها ستبدأ من منتصف الليلة، بث الحفلات الغنائية على أن تكون البداية بحفلات سيدة الغناء العربى، كوكب الشرق ” أم كلثوم ” .
وكانت المملكة وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- ، قد اتخذت عدد من القرارات الهامة؛ وعلى رأسها السماح بإصدار رخص القيادة للنساء، فى خطوة لاقت ترحيبا دوليا.
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 5 ساعات
مالي شغل
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2825 ] نشر منذ 5 ساعات
انا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا بالله
تتسارع بنا الخطوات وتبعدنا عن نهج نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم
الى اين ياوطني
مالذي يحصل لنا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34772 ] نشر منذ 5 ساعات
وانا مالي شغل ,, اللهم اني بريء ,,
Abuturki35[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
تبقى الثقافة العربية معكوسة المعنى فقد فقسة في عز الظهيرة فلا عصفورا قد يسلم من حرارة الشمس ولا يجبر كسر البيض بعد فقسه
لان مانراه لايوافق تقدم المجتمع عقليا بل لهوا ومتعة في مجتمع لابد له المحافظة على القيم الاسلامية والشريعة التي تؤدي الى تقدم المجتمع من الحفاظ على العقل والبدن والنفس من الانهيار المتشبع للهو حيث لايرى سوى متعته فقط وهو اكثر مايقلق
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4940 ] نشر منذ 5 ساعات
كنا ننتقد القنوات الاخرى وحاليا قنواتنا بدآت باالآنحدار؟؟الله المستعان بس😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19514 ] نشر منذ 5 ساعات
الله المستعان
نورة[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 5 ساعات
الثقافيه تبث اغاني من زمان ولام كلثوم بس لان محد يطالع فيها قالو نلفت النظر بهذا الاعلان السخيف وترا امر عليها مرور الكرام بالغلط لاثقافه ولاهم يحزنون
ابو خالد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولاقوة الا بالله
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 3 ساعات
وعلى الدنيا السلام
الله المستعان
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 627 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومن كل سوء يارب العالمين
المجهر[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
بعيدا عن التطرق الغناء فى ميزان الدين
والعادات الاجتماعية
من واقع مشاهدات
سماع الغناء و سماعه دوما يجلب النحس وقلة
البركة للإنسان
المجهر[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
بعيدا عن التطرق الغناء فى ميزان الدين
والعادات الاجتماعية
من واقع مشاهدات
الغناء و سماعه دوما يجلب النحس وقلة
البركة للإنسان
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1574 ] نشر منذ 1 ساعة
الإعتدال مطلوووووب .. عشان التطرف الديني والفكري يقل ويخف … شوفو نص الشباب هج بعضهم في داعش وبعضهم صايع ضايع ومابقي الا من رحم ربي القليل اللي ماشيين على الصراط … والسعوديه اغلب سكانها من فئة الشباب يعني اجباري يوحتوونهم ويحفزونهم ويحاولون مساعدتهم ودعمهم … هذا الحل الصح والأمثل لإحتواء الشباب سواء بنات او اولاد.. هذا رأيي ☺️
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20352 ] نشر منذ 32 دقيقة
طيب والقناة الثانية ورى ماتحيبونها
ياحليلها شغاله بس محد يتابعها
عطونا غربي يمكن تنتعش🤗🤗🤗
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 840 ] نشر منذ 14 دقيقة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم