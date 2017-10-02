الثقافية السعودية تبدأ بث الأغاني من الليلة

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت القناة الثقافية السعودية أنها ستبدأ من منتصف الليلة، بث الحفلات الغنائية على أن تكون البداية بحفلات سيدة الغناء العربى، كوكب الشرق ” أم كلثوم ” .

وكانت المملكة وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- ، قد اتخذت عدد من القرارات الهامة؛ وعلى رأسها السماح بإصدار رخص القيادة للنساء، فى خطوة لاقت ترحيبا دوليا.