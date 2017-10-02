محافظ الليث يوجه بإيقاف حفل تكريم مسؤول سابق

نايف السالم(صدى):

وجه محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع، بإيقاف حفل تكريم أحد المسؤولين السابقين بالمحافظة، وإغلاق المكان المقرر لإقامته؛ لمخالفته تعميم الإمارة.

وأضافت المصادر أن مسؤولًا في أحد القطاعات الحكومية بمحافظة الليث كان قد خاطب إمارة منطقة مكة المكرمة حول السماح بإقامة حفل تكريم للرئيس السابق للقطاع، الذي تم نقله لمحافظة أخرى؛ حيث وجهت الإمارة بأنه لا مانع من ذلك إذا كان الاحتفال موافقًا للأنظمة والتعليمات المبلغة مسبقًا حول إقامة مثل تلك الاحتفالات، لكن محافظ الليث وجد أنه مخالف للتعليمات ووجه بإيقافه فورًا.