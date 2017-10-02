البحرين: تفجير إرهابي يسفر عن إصابة 5 شرطيين

المنامة(صدى):

أعلنت الداخلية البحرينية، عن وقوع تفجير إرهابي، منذ قليل، أسفر عن إصابة 5 من رجال الشرطة بإصابات بسيطة أثناء تأمين القوات عزاء الدية على شارع البديع.

وذكرت الداخلية في صفحتها الرسمية على ” تويتر ” أن الجهات المختصة تباشر اجراءاتها لتحقيق في ملابسات الهجوم.