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البحرين: تفجير إرهابي يسفر عن إصابة 5 شرطيين

البحرين: تفجير إرهابي يسفر عن إصابة 5 شرطيين
المنامة(صدى):

أعلنت الداخلية البحرينية، عن وقوع تفجير إرهابي، منذ قليل، أسفر عن إصابة 5 من رجال الشرطة بإصابات بسيطة أثناء تأمين القوات عزاء الدية على شارع البديع.

وذكرت الداخلية في صفحتها الرسمية على ” تويتر ” أن الجهات المختصة تباشر اجراءاتها لتحقيق في ملابسات الهجوم.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34769 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يسلط على كل ظالم ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 2255 ] نشر منذ 2 ساعتين

الروافض المجوس الخونه هم سبب المشاكل في الدول العربيه عليهم لعنة الله

[ عدد التعليقات: 2813 ] نشر منذ 5 دقائق

الروافض اعداء الدين والوطن
ياكلون من خيرات بلادهم
وولائهم لاسيادهم في طهران

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