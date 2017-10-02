البحرين: تفجير إرهابي يسفر عن إصابة 5 شرطيين
أعلنت الداخلية البحرينية، عن وقوع تفجير إرهابي، منذ قليل، أسفر عن إصابة 5 من رجال الشرطة بإصابات بسيطة أثناء تأمين القوات عزاء الدية على شارع البديع.
وذكرت الداخلية في صفحتها الرسمية على ” تويتر ” أن الجهات المختصة تباشر اجراءاتها لتحقيق في ملابسات الهجوم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34769 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسلط على كل ظالم ,, آمين ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2255 ] نشر منذ 2 ساعتين
الروافض المجوس الخونه هم سبب المشاكل في الدول العربيه عليهم لعنة الله
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2813 ] نشر منذ 5 دقائق
الروافض اعداء الدين والوطن
ياكلون من خيرات بلادهم
وولائهم لاسيادهم في طهران