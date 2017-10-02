ولي عهد أبوظبي يستقبل فتاة أنقذت حياة سائق أسيوي

أبوظبي(صدى):

استقبل محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالإمارات اليوم الإثنين، جواهر سيف الكميتي لشجاعتها وموقفها الإنساني في إنقاذ حياة سائق آسيوي، اندلعت النيران بسيارته في إمارة رأس الخيمة.

وساهمت شجاعة الفتاة الكميتي الأسبوع الماضي، في إنقاذ حياة سائق آسيوي اشتعلت النيران في جسده بعد حادث تصادم بين شاحنتين.

وكانت النيران اندلعت في مقصورة السائق قبل أن تنتقل إلى ملابسه، وقد تمكن من الخروج من الشاحنة بشكل سريع، وفي هذه الأثناء كانت المرأة تقود مركبتها، وتوقفت في مكان الحادث، وخلعت عباءتها وأطفأت النيران المشتعلة في ملابسه، ثم غادرت المكان، وشاهدها أحد المواطنين، الذي كان موجوداً في الموقع، وأبلغ رجال الشرطة عن دورها البطولي.