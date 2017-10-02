مجرم يطعن شرطي بسيف

الثلاثاء 3
أكتوبر
راح يندم ندم يتذكره طول عمره ,,
إي والله إنَه راح يندم ندم يتذكره طول عمره .
بسيف ياقدمه
عايش على ايام الجاهليه
مثل عنتر يوم يقول
وسَيفي كان في الهيْجا طَبيباً يداوي رأسَ من يشكو الصداع
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 34772 ] نشر منذ 11 ساعة
راح يندم ندم يتذكره طول عمره ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4642 ] نشر منذ 2 ساعتين
إي والله إنَه راح يندم ندم يتذكره طول عمره .
all[ عدد التعليقات: 3466 ] نشر منذ 21 دقيقة
بسيف ياقدمه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2830 ] نشر منذ 13 دقيقة
عايش على ايام الجاهليه
مثل عنتر يوم يقول
وسَيفي كان في الهيْجا طَبيباً يداوي رأسَ من يشكو الصداع