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مجرم يطعن شرطي بسيف




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34772 ] نشر منذ 11 ساعة

راح يندم ندم يتذكره طول عمره ,,

[ عدد التعليقات: 3466 ] نشر منذ 21 دقيقة

بسيف ياقدمه

[ عدد التعليقات: 2830 ] نشر منذ 13 دقيقة

عايش على ايام الجاهليه
مثل عنتر يوم يقول
وسَيفي كان في الهيْجا طَبيباً يداوي رأسَ من يشكو الصداع

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