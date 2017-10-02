صحة الشرقية تكشف نتيجة التحقيق في إرسال جثة فلبيني بالخطأ

خالد الضبيبي(صدى):

أكدت صحة الشرقية أن إرسال جثة فلبيني بالخطأ إلى باكستان تم بعد أن تعرف الكفيل على الجثة وأكد أنها تخص مكفوله وفق إقرار كتابي بذلك.

ووجّه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح السلوك بفتح ملف للتحقيق في قضية إرسال جثة فلبيني من الدمام بالخطأ إلى باكستان.

وقالت صحة الشرقية في بيان، عبر حسابها بتويتر، إنه بالإشارة إلى ما نشر بشأن إرسال جثة فلبيني من الدمام بالخطأ إلى باكستان فقد وجه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية للتحقق والتحقيق فور وقوع الخطأ والعلم به في حينه منذ يوم أمس لمعرفة ملابسات ترحيل جثة متوفى بالخطأ.

وأضافت أن نتائج التحقيقات الأولية كشفت أن جثة (الباكستاني) المعنية 22 عاماً أحضرت بخطاب من الجهة الأمنية المختصة جراء حادث مروري وبعد استكمال إجراءات تحنيط الجثة بهدف ترحيلها حضر الكفيل حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها لينهي إجراءات ترحيلها لموطنها وتعرف على جثة أخرى مقراً بموجب إقرار خطي من قبله أنها هي المعنية، وقد تم ترحيلها وفقاً لهذا الإجراء المتبع.

وأوضح البيان أنه جرى استعادة الجثة المرحلة بالخطأ وهي (لبنغلاديشي) وليست لفلبيني حسبما ذكر، وتزامناً مع ذلك رحلت جثة الباكستاني المعنية إلى موطنها.