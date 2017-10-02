” البيك ” يفتتح فرعي الخرج الأسبوع المقبل

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت سلسلة مطاعم البيك رسميًا أنه سيتم افتتاح فرعي الخرج خلال الأسبوع المقبل، موضحة أنه سيتم وجبة واحدة مؤقتًا وهي الدجاج المسحب العادي.

يذكر أن إدارة مطاعم البيك، عقدت سلسلة اجتماعات مع إمارة الرياض ومحافظة الخرج واللجنة الأمنية ومعهد أبحاث الحج لإدارة الحشود والكشافة، من أجل الاستعداد لافتتاح الفرعين وتنظيم وجود الزبائن حيث من المتوقع أن يوجد عدد كبير من الزبائن خاصة من المدن المجاورة كالرياض والدلم وحوطة بني تميم.