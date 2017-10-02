” الاصلاح الأسري ” بالرياض يوثق حالة صلح ” عقوق أبناء بوالدهم “

سعيد العجل(صدى):

بتوفيق من الله تم توثيق حالة صلح محالة من محكمة الاحوال الشخصية بالرياض لعقوق أبناء بوالدهم دام لأكثر من عشر سنوات (وهو تقصير الابناء في حق والدهم بعدم زيارته والبعد عنه وترتب علي ذلك فجوة بين افراد الاسرة لمدة طويلة)، حيث تقدم (الاب) للمركز واوضح ما بدر من ابنائه من عقوق وقطيعة له وجفاء، وبعد عرض موضوعه على المستشار الاسري المناسب للحالة قام الاخير بدوره وفق الاليات المعتمدة بالتواصل مع ابنائه، وبتسهيل من الله تم حضور جميع الاطراف.

تم عقد عدة جلسات من الصلح والحوار وخلالها تم تعريف الابناء بحق والدهم والواجب عليهم تجاهه وتجنب عقوقه الحاصل منهم، وتم توجيه الاب بالرفق بابنائه، وحل الاشكاليات المتعلقة بالأمر نتج عن ذلك ان اتفقوا علي تحديد يوم ثابت بالاسبوع للالتقاء بوالدهم وزيارته فضلا عن الزيارات العارضة وبذلك تنتهي معاناة الاب من عقوق ابنائه، وندم الابناء علي ما بدر منهم من قطيعة خلال السنوات الماضية، وتم تدوين الصُّلح.

وأوضح رئيس المركز الاستاذ صالح بن مبارك ال شايع، بانه يتم استقبال الحالات المحالة من محاكم الاحوال الشخصية ومن مراكز الشرطة وكذلك الحضور الشخصي، حيث بين بأن عمليات الاصلاح تدار وفق افضل الممارسات وفي سرية تامة، ويتم التعامل مع الحالات من قبل مستشارين ممارسين ومؤهلين ومدربين بافضل الاساليب واحدثها.

كما دعى الشايع للاستفادة من مركز الاصلاح الاسري بحيي بدر والشفا؛ وذلك من خلال مايقدمه من اصلاح في حالات الخلافات الزوجيه وخلافات ذوي الأرحام وخلافات الأصدقاء والجيران وقطيعة الرحم والعقوق، وذلك بحضور الطرفين، وكذلك الاستشارات التربوية والاسرية؛ مبينا مواعيد العمل بإنها بالفترة المسائية من الساعه ٤ عصرا حتي ٨ مساءا ويمكن التواصل عبر جوال المركز ٠٥٥٢٢٩٣٦٦٥.