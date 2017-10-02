محمد آل الشيخ: سقوط تنظيم الحمدين ينهي الإرهاب في العالم

طلال الضوي(صدى):

قال الكاتب الصحفي محمد آل الشيخ، أنه يجب على العالم أن يقتنع بأن الإرهاب لن ينتهي من العالم إلا بإسقاط تنظيم الحمدين، فهما ممولا الإرهاب وداعميه.

وفاجأ آل الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه بـ ” تويتر ” اليوم الإثنين، متابعيه بإعلانه اعتزال الكتابة الصحفية حال سقوط نظام الحمدين، في إشارة إلى النظام القطري الداعم للإرهاب.

جدير بالذكر أن آل الشيخ خاض معارك ومواجهات ضارية مع التطرف وكتب العديد من المقالات ضد تنظيم الإخوان وجماعة السروريين، كما دأب على إثارة الجدل بآرائه ومقالاته حتى أن البعض يصفه بأنه ليبرالي، فيما يراه آخرون معاديًا للدين ورجاله.