علماء هولنديون يكتشفون مقبرة لحطام السفن
اكتشف علماء آثار في هولندا ما وصفوه ” مقبرة مذهلة ” لحطام السفن في السهول الفيضية لنهر ميوز؛ الذي يعد أحد أهم أنهار شمال غربي أوروبا.
وقال متحدث باسم منظمة التراث الثقافي ” أر سي أي ” ، إن المقبرة واحدة من أكبر المقابر إن لم تكن الأكبر من نوعها التي اكتشفت في هولندا.
كما اكتشف العلماء – وفقا لموقع ” دتش نيوز ” الإخباري – بقايا معبد روماني والعديد من المقتنيات الأخرى، بالإضافة إلى بقايا حيوانات الماموث التي عثر عليها متفرقة على مساحة 275 هكتارا.
شارك في مشروع التنقيب عدد من الهواة المتطوعين إلى جانب علماء الآثار وظلوا يواصلون البحث والتنقيب على مدى سبع سنوات.
يذكر أن نهر ميوز يبدأ مساره في شمال شرقي فرنسا ويمر عبر بلجيكا وهولندا.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34769 ] نشر منذ 5 ساعات
طيب ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20334 ] نشر منذ 3 ساعات
مقبرة سفن🤔
الله يرحمهم🤗
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 2 ساعتين
مقبرة سفن ؟
يقولون وحده من السفن قبل ماتموت بيوم
وصت ابوها على عيالها الْغَارب والطراد
قالت امانه يبه لاتخليهم يدخلون البحر ترى راح يغرقون
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
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↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2621 ] نشر منذ 1 ساعة
ابوفهد الحبلاني العنزي
😂😂يسعدك ربي
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 1 ساعة
هلا وغلا اخوي ابو تركي
الله يجزاك كل الخير على الدعوة الطيبه
وعسى الله يسعد قلبك يالطيب بالدينيا والاخره