أول سفيرة محجبة لشركة مستحضرات تجميل فرنسية عالمية

باريس(صدى):

اختيرت الممثلة الماليزية الشهيرة نور نيلوفا، كأول سفيرة محجبة لشركة مستحضرات تجميل فرنسية عالمية في ماليزيا والعالم.

وذكرت صحيفة ” نيو ستريتس تايمز ” الماليزية، أن هذا المنصب الجديد يجعل من مقدمة البرامج التليفزيونية أول سفيرة للشركة في العالم ترتدي الحجاب، وشاركت النجمة الشابة المحبوبة في ماليزيا، معجبيها بهذا النبأ في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” .

وتنضم سيدة الأعمال نور (28 عاما) إلى قائمة طويلة من السفيرات مثل جوليا روبرتس وكيت وينسلت وبينلوبي كروز وإيزابيلا روسيليني.