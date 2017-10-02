أول سفيرة محجبة لشركة مستحضرات تجميل فرنسية عالمية
اختيرت الممثلة الماليزية الشهيرة نور نيلوفا، كأول سفيرة محجبة لشركة مستحضرات تجميل فرنسية عالمية في ماليزيا والعالم.
وذكرت صحيفة ” نيو ستريتس تايمز ” الماليزية، أن هذا المنصب الجديد يجعل من مقدمة البرامج التليفزيونية أول سفيرة للشركة في العالم ترتدي الحجاب، وشاركت النجمة الشابة المحبوبة في ماليزيا، معجبيها بهذا النبأ في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” .
وتنضم سيدة الأعمال نور (28 عاما) إلى قائمة طويلة من السفيرات مثل جوليا روبرتس وكيت وينسلت وبينلوبي كروز وإيزابيلا روسيليني.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20330 ] نشر منذ 2 ساعتين
من قووووووووة مهي شاااااده الحجاب
خدودها أنضغطت وتنفخت ع برى😳😵
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20330 ] نشر منذ 2 ساعتين
شف براطمها شوي وتطيح😱😱😱
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34758 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ..