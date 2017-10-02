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أول سفيرة محجبة لشركة مستحضرات تجميل فرنسية عالمية

أول سفيرة محجبة لشركة مستحضرات تجميل فرنسية عالمية
باريس(صدى):

اختيرت الممثلة الماليزية الشهيرة نور نيلوفا، كأول سفيرة محجبة لشركة مستحضرات تجميل فرنسية عالمية في ماليزيا والعالم.

وذكرت صحيفة ” نيو ستريتس تايمز ” الماليزية، أن هذا المنصب الجديد يجعل من مقدمة البرامج التليفزيونية أول سفيرة للشركة في العالم ترتدي الحجاب، وشاركت النجمة الشابة المحبوبة في ماليزيا، معجبيها بهذا النبأ في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” .

وتنضم سيدة الأعمال نور (28 عاما) إلى قائمة طويلة من السفيرات مثل جوليا روبرتس وكيت وينسلت وبينلوبي كروز وإيزابيلا روسيليني.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34758 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب ..

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