المستشفيات البريطانية على رأس قائمة أفضل نظام صحي

لندن(صدى):

تصدرت المستشفيات البريطانية، قائمة أفضل المستشفيات في العلاج الصحي، متفوقة على 11 دولة هذا العام، حسبما نشرت مؤسسة ” كومنولث ” ، وهي نفس المكانة التي احتلتها في 2014.

وأشار استطلاع الرأي، الذي أجرته المؤسسة، أن 44% من الذين تم سؤالهم أجابوا بأن النظام الصحي البريطاني يعمل بكفاءة مقابل 63% في 2013.

يذكر أن بريطانيا تخصص 9.8%من إجمالي إنفاقها القومي على قطاع الصحة؛ وهو ضعف ما يتم إنفاقه في ما يقرب من 21 دولة عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وأشارت تقارير إلى اضطرار المرضى في عدد من الدول الأوروبية الأخرى للانتظار للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، فيضطر 1.9% من المرضى الانتظار أكثر من 6 أسابيع لعمل الأشعة و9.7% انتظروا أكثر من 18 أسبوعاً لدخولهم المستشفى و1.2% من المصابين بالسرطان انتظروا أكثر من 62 يوماً قبل بدء العلاج.